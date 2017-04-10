Шубенков: Бег — это кайф
Чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков рассказал «Чемпионату» о том, какие ошибки совершают новички в беге.
— Сергей, расскажите о тренировках, которые имеются в вашем арсенале.
— Самые разнообразные тренировки имеются (улыбается). На этот простой вроде бы вопрос ответить очень непросто: методика тренировок сложна и многоступенчата. Самое очевидное — кроссы, сначала медленные, потом быстрее и дольше, но совсем уж быстрыми и далёкими они не становятся. Следующий этап — повышение нагрузок, добавление технических упражнений именно для барьерного бега. Ближе к соревновательному сезону тренировочный процесс меняется радикально. Сейчас, например, у меня проходит сбор на базе в Адлере, и это период самых важных и забойных тренировок.
— Сколько раз в день вы тренируетесь?
— Обычно у меня две тренировки — утренняя и вечерняя. Ещё есть зарядка. Выходные дни обязательны, отдых такая же важная часть процесса подготовки, как и нагрузки. Один день в неделю, больше у меня не получается, но для простых любителей этот момент совершенно индивидуален. Всё зависит от свободного времени и от желания тренироваться.
— Какие бывают виды тренировок?
— Беговые, силовые, смешанные, технические. Разная работа задействует разные группы мышц. Вот у меня, к примеру, завтра сначала будет техническая часть, на преодоление барьеров, потом беговая — серия отрезков на определённых скоростях. Каждый отрезок около двухсот метров. Это нужно для работы над скоростью. Во время второй тренировки у меня будет зал, там мы работаем над силовой подготовкой. Это может быть штанга, различные прыжки, отскоки. В последнее время очень часто стали использовать работу на песке, очень помогает всем нужным группам мышц.
— На длинные дистанции бегаете?
— Нет. Марафоны я вообще не бегаю. Не только марафоны, но и вообще длинные дистанции. У меня рекорд в кроссе — шесть километров за один раз. Больше никогда не было.
— А что скажете про модный ныне кроссфит?
— Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт (улыбается). То, что ныне называется кроссфитом, придумано ещё в 50-х годах прошлого века. Лет 70 назад то есть. Советские атлеты весь этот кроссфит уверенно и полноценно применяли. Если я вместо штанги буду поднимать
— Вы бегаете каждое утро?
— Нет, конечно. Тренировки — это святое, тут я филонить не могу. А зарядки иногда пропускаю, да и выходные бывают.
— С чего нужно начинать человеку, который никогда не бегал, но хочет начать?
— Нужно идти и бегать (смеётся). Конечно, никаких марафонов, нужно начинать понемногу. Если речь идёт только о беге удовольствие, без
— Какие главные ошибки могут совершить начинающие бегуны?
— Используют неправильную технику бега. Ни в коем случае нельзя бегать через пятку, это серьёзный удар по суставам и позвоночнику. Излишнее рвение тоже опасно: нельзя просто так взять и побежать полумарафон. И самая главная ошибка — бросить заниматься бегом (смеётся).
— А что делать, если организм отказывается просыпаться слишком рано, а потом уже на работу нужно идти?
— Вообще, чисто физиологически тренироваться правильнее вечером. Я вот вообще сова, у меня и результаты с утра хуже. Реально, мы много раз проводили разные тесты. Например, делаю тройной прыжок с места утром и вечером одного дня. Утром всегда на 20−30 сантиметров меньше получается. На соревнованиях утренние квалификационные забеги — это катастрофа. И ничего не могу с этим сделать. Просто физиология.
— Что вы думаете о зарядке?
— Зарядка — важная часть процесса, но она идёт не как нагрузка, а как будильник для организма. Проснуться, быстрее прийти в тонус, подготовиться к реальному тренировочному процессу — вот для чего мне зарядка. Что касается её состава — немного побегать, растянуться. Может, совсем немного упражнений на технику, и всё это максимум полчаса по времени.
— Зарядка нужна каждому?
— Это каждый должен определиться сам. А какой лучший способ определиться? Правильно, попробовать. Сделать над собой усилие, да не один раз, а несколько. Я зарядки теперь не мог, привыкал очень долго. Конечно, зарядка очень нужна и полезна. Быстрее просыпаешься, легче входишь в день, проще работать на тренировках. Я это и раньше понимал, но всё равно зарядку терпеть не мог (смеётся).
— Какая музыка играет у вас в наушниках во время пробежек?
— Я вообще слушаю дурацкую музыку, металл, металл (улыбается). Очень нравится группа Semblant. С ней вообще связана целая эпопея: сначала она была в «Эппл Мьюзик» в свободном доступе, а потом пропали. Я начал искать её в сети, но ничего не получалось. О ужас, я даже на торренты заходил, случайно, конечно (смеётся). А песен и там нет, их, видимо, вообще никто не слушает. В итоге добрался до официального сайта, а так как группа бразильская, то сайт был на португальском языке, а цены — в песо. Только там можно было купить альбом.
— То есть, у вас нет отдельных
— Нет. Металл — это навсегда. Другое дело, что группы и песни постоянно меняются.
— Что даёт такая музыка вашему организму?
— Разгоняет его. Будит. Бодрит (смеётся).
— Что нужно есть перед тренировкой, что нельзя? И когда можно и нельзя?
— В питании главную роль играют индивидуальные особенности организма. Если хочется достичь целей — сбросить вес, прибавить здоровья, лучше всего обращаться к диетологу. У меня нет особых ограничений по питанию, главное — не переедать.
— Хотите сказать, что у вас нет списка запрещённых продуктов?
— Его действительно нет. Можно даже в фастфуд иногда сходить, если сильно хочется. Знаете золотое правило: если
— Вы любите фастфуд?
— Нет, но иногда себе позволяю. Когда очень хочется
— Сколько раз в день нужно есть?
— Я ем три раза — завтрак, обед, ужин. Хотя знаю людей и спортсменов, которые продвигают восьмиразовое питание. Завтракаю я обычно сразу после зарядки, около восьми часов утра, после обеда у меня дневной сон. Да, я хотел бы не спать днём, но уже не могу (улыбается). Организм требует.
— Все знают, что на ночь есть вредно. Во сколько у вас ужин?
— Да
— Какие качества вам добавил спорт?
— Упорство, работоспособность. Понял, что нужно быть честным с собой. Здоровый стал, раскачанный. Настоящий шкаф (улыбается).
— Назовите три любимых локации для бега.
— Адлер, пляж (смеётся). Мне вообще Адлер очень нравится, там всё компактно, удобно. Пешком можно дойти до любого нужного места. Сборы мы уже много лет проводим именно в Адлере, всё устраивает. А если говорить о самом классном месте на земле, где я тренировался, то оно в Орегоне, США. Там где
— Если бы могли выбрать любого человека на планете для совместной тренировки, кто бы это был?
— Наверное, с Кимом Колинзом, чемпионом мира 2003 года на стометровке. Ему сейчас 40 лет, а он продолжает бегать спринт и прогрессировать. Это уникальный человек, потому что именно в беге на короткие дистанции очень трудно долго держаться. В марафонах и вообще в стайерском беге намного проще бегать до седых волос, но не в спринте.
— Вы видите себя тренером?
— Вообще нет. Я не тренер и не понимаю, как это — тренировать людей. Спортсмен и тренер — разные люди. Всё равно что сравнивать повара и ресторанного критика: вроде бы оба работают с едой, но цели и умения у них совсем разные.
— Но повара не завершают свои карьеры
— Конечно, я думал о том, что будет после, но пока всё это на уровне дум и остаётся. Прямо сейчас я не готов тренировать людей. Потом — это будет потом.
— Закончите предложение одним словом. Бег — это…
… кайф!
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter