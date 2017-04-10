— Сергей, расскажите о тренировках, которые имеются в вашем арсенале.

— Самые разнообразные тренировки имеются (улыбается). На этот простой вроде бы вопрос ответить очень непросто: методика тренировок сложна и многоступенчата. Самое очевидное — кроссы, сначала медленные, потом быстрее и дольше, но совсем уж быстрыми и далёкими они не становятся. Следующий этап — повышение нагрузок, добавление технических упражнений именно для барьерного бега. Ближе к соревновательному сезону тренировочный процесс меняется радикально. Сейчас, например, у меня проходит сбор на базе в Адлере, и это период самых важных и забойных тренировок.



— Сколько раз в день вы тренируетесь?

— Обычно у меня две тренировки — утренняя и вечерняя. Ещё есть зарядка. Выходные дни обязательны, отдых такая же важная часть процесса подготовки, как и нагрузки. Один день в неделю, больше у меня не получается, но для простых любителей этот момент совершенно индивидуален. Всё зависит от свободного времени и от желания тренироваться.

— Какие бывают виды тренировок?

— Беговые, силовые, смешанные, технические. Разная работа задействует разные группы мышц. Вот у меня, к примеру, завтра сначала будет техническая часть, на преодоление барьеров, потом беговая — серия отрезков на определённых скоростях. Каждый отрезок около двухсот метров. Это нужно для работы над скоростью. Во время второй тренировки у меня будет зал, там мы работаем над силовой подготовкой. Это может быть штанга, различные прыжки, отскоки. В последнее время очень часто стали использовать работу на песке, очень помогает всем нужным группам мышц.



— На длинные дистанции бегаете?

— Нет. Марафоны я вообще не бегаю. Не только марафоны, но и вообще длинные дистанции. У меня рекорд в кроссе — шесть километров за один раз. Больше никогда не было.

— А что скажете про модный ныне кроссфит?

— Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт (улыбается). То, что ныне называется кроссфитом, придумано ещё в 50-х годах прошлого века. Лет 70 назад то есть. Советские атлеты весь этот кроссфит уверенно и полноценно применяли. Если я вместо штанги буду поднимать какую-то покрышку от грузовика, а вместо тренажёра тягать канат, что изменится? Единственное, что действительно хорошо, — кроссфит делает спорт модным. Люди приходят в спортзал, начинают бегать. А бэби-фитнес (улыбается)? Набор совершенно обычных упражнений, но с красивым и модным названием, зато привлекает народ. Красивое название помогает продавать спорт, выводить его в тренды. Это исключительно хорошо.



— Вы бегаете каждое утро?

— Нет, конечно. Тренировки — это святое, тут я филонить не могу. А зарядки иногда пропускаю, да и выходные бывают.



— С чего нужно начинать человеку, который никогда не бегал, но хочет начать?

— Нужно идти и бегать (смеётся). Конечно, никаких марафонов, нужно начинать понемногу. Если речь идёт только о беге удовольствие, без каких-то задач, то даже тренер не нужен. Сейчас достаточно различных приложений, там всё можно прописать и получить чёткие инструкции. Если человек никогда не тренировался и вдруг начал бегать, нужно быть готовым к дискомфорту, особенно в первое время. Обязательно захочется бросить. Да что там обычный человек, мне обычно хочется всё бросить на второй или третий день после начала предсезоной подготовки (смеётся).



— Какие главные ошибки могут совершить начинающие бегуны?

— Используют неправильную технику бега. Ни в коем случае нельзя бегать через пятку, это серьёзный удар по суставам и позвоночнику. Излишнее рвение тоже опасно: нельзя просто так взять и побежать полумарафон. И самая главная ошибка — бросить заниматься бегом (смеётся).



— А что делать, если организм отказывается просыпаться слишком рано, а потом уже на работу нужно идти?

— Вообще, чисто физиологически тренироваться правильнее вечером. Я вот вообще сова, у меня и результаты с утра хуже. Реально, мы много раз проводили разные тесты. Например, делаю тройной прыжок с места утром и вечером одного дня. Утром всегда на 20−30 сантиметров меньше получается. На соревнованиях утренние квалификационные забеги — это катастрофа. И ничего не могу с этим сделать. Просто физиология.

— Что вы думаете о зарядке?

— Зарядка — важная часть процесса, но она идёт не как нагрузка, а как будильник для организма. Проснуться, быстрее прийти в тонус, подготовиться к реальному тренировочному процессу — вот для чего мне зарядка. Что касается её состава — немного побегать, растянуться. Может, совсем немного упражнений на технику, и всё это максимум полчаса по времени.



— Зарядка нужна каждому?

— Это каждый должен определиться сам. А какой лучший способ определиться? Правильно, попробовать. Сделать над собой усилие, да не один раз, а несколько. Я зарядки теперь не мог, привыкал очень долго. Конечно, зарядка очень нужна и полезна. Быстрее просыпаешься, легче входишь в день, проще работать на тренировках. Я это и раньше понимал, но всё равно зарядку терпеть не мог (смеётся).



— Какая музыка играет у вас в наушниках во время пробежек?

— Я вообще слушаю дурацкую музыку, металл, металл (улыбается). Очень нравится группа Semblant. С ней вообще связана целая эпопея: сначала она была в «Эппл Мьюзик» в свободном доступе, а потом пропали. Я начал искать её в сети, но ничего не получалось. О ужас, я даже на торренты заходил, случайно, конечно (смеётся). А песен и там нет, их, видимо, вообще никто не слушает. В итоге добрался до официального сайта, а так как группа бразильская, то сайт был на португальском языке, а цены — в песо. Только там можно было купить альбом.



— То есть, у вас нет отдельных плей-листов для пробежек?

— Нет. Металл — это навсегда. Другое дело, что группы и песни постоянно меняются. Что-то быстрее надоедает, что-то медленнее. Нахожусь в постоянном поиске, не всегда даже названия запоминаю. Сейчас вот, например, нашёл русскую фол-группу «Аркона», которая про славянских богов поёт.



— Что даёт такая музыка вашему организму?

— Разгоняет его. Будит. Бодрит (смеётся).

— Что нужно есть перед тренировкой, что нельзя? И когда можно и нельзя?

— В питании главную роль играют индивидуальные особенности организма. Если хочется достичь целей — сбросить вес, прибавить здоровья, лучше всего обращаться к диетологу. У меня нет особых ограничений по питанию, главное — не переедать.



— Хотите сказать, что у вас нет списка запрещённых продуктов?

— Его действительно нет. Можно даже в фастфуд иногда сходить, если сильно хочется. Знаете золотое правило: если чего-то нельзя, но сильно хочется, то можно, но один раз (улыбается). У нас ведь много решает нервная система. Я во время тренировки должен быть в хорошем настроении, с задором, с запалом, заряжен на работу. Тогда и сделать смогу больше. Ели же я в плохом настроении, то мне нужно его поднять, в том числе и такими кардинальными методами (улыбается).

— Вы любите фастфуд?

— Нет, но иногда себе позволяю. Когда очень хочется чего-то вредного. Зато люблю простую еду, которую можно дома приготовить. Говорят, что запечённая курица с гречкой творит чудеса, так вот это так и есть. Дополнительные углеводы перед тренировками? Это по части видов спорта, где главную роль играет выносливость. Стайерские дистанции в беге сюда же относятся. У меня таких рекомендаций нет. Во время соревнований я должен поесть хотя бы за пару часов до старта, ну, а после — хоть сразу. Но сразу обычно не хочется.



— Сколько раз в день нужно есть?

— Я ем три раза — завтрак, обед, ужин. Хотя знаю людей и спортсменов, которые продвигают восьмиразовое питание. Завтракаю я обычно сразу после зарядки, около восьми часов утра, после обеда у меня дневной сон. Да, я хотел бы не спать днём, но уже не могу (улыбается). Организм требует.



— Все знают, что на ночь есть вредно. Во сколько у вас ужин?

— Да по-разному. Нет чётких установок по этому поводу. Мало того, мне нужно что-то перехватывать на ночь, хотя обычно всё сводится к элементарному кефиру. Не могу спать на пустой желудок.

— Какие качества вам добавил спорт?

— Упорство, работоспособность. Понял, что нужно быть честным с собой. Здоровый стал, раскачанный. Настоящий шкаф (улыбается).



— Назовите три любимых локации для бега.

— Адлер, пляж (смеётся). Мне вообще Адлер очень нравится, там всё компактно, удобно. Пешком можно дойти до любого нужного места. Сборы мы уже много лет проводим именно в Адлере, всё устраивает. А если говорить о самом классном месте на земле, где я тренировался, то оно в Орегоне, США. Там где штаб-квартира одного известного спортивного бренда. Изумительный стадиончик со стандартным кругом в 400 метров фактически находится в лесу. Белки, воздух, атмосфера — вот там реально по кайфу.

— Если бы могли выбрать любого человека на планете для совместной тренировки, кто бы это был?

— Наверное, с Кимом Колинзом, чемпионом мира 2003 года на стометровке. Ему сейчас 40 лет, а он продолжает бегать спринт и прогрессировать. Это уникальный человек, потому что именно в беге на короткие дистанции очень трудно долго держаться. В марафонах и вообще в стайерском беге намного проще бегать до седых волос, но не в спринте.



— Вы видите себя тренером?

— Вообще нет. Я не тренер и не понимаю, как это — тренировать людей. Спортсмен и тренер — разные люди. Всё равно что сравнивать повара и ресторанного критика: вроде бы оба работают с едой, но цели и умения у них совсем разные.