ВФЛА отправит повторный запрос в IAAF о сроках рассмотрения заявок российских атлетов

3 апреля ВФЛА отправила в IAAF первый запрос, в котором выразила надежду на получение ответа до 9 апреля.

«До сих пор мы ничего не получили от международной федерации, — отметил Паркин. — Нас эта ситуация очень тревожит, так как совсем скоро стартует летний сезон. Мы будем на этой неделе писать в IAAF еще один запрос с новыми вопросами».