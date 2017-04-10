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https://sport.mail.ru/news/athletics/29373893/
10 апреля 2017, 11:33 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

ВФЛА отправит повторный запрос в IAAF о сроках рассмотрения заявок российских атлетов

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА), так и не получившая от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) ответа на запрос о сроках рассмотрения заявок российских спортсменов на выступление в нейтральном статусе, планирует отправить на этой неделе новое письмов организацию. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин.

3 апреля ВФЛА отправила в IAAF первый запрос, в котором выразила надежду на получение ответа до 9 апреля.

«До сих пор мы ничего не получили от международной федерации, — отметил Паркин. — Нас эта ситуация очень тревожит, так как совсем скоро стартует летний сезон. Мы будем на этой неделе писать в IAAF еще один запрос с новыми вопросами».

Из-за дисквалификации ВФЛА российские легкоатлеты не допускаются к участию в международных турнирах. На данный момент заявки в IAAF на индивидуальный допуск к стартам направили свыше 80 россиян. В феврале нынешнего года IAAF допустила к участию в соревнованиях Анжелику Сидорову, Кристину Сивкову и Алексея Сокирского, спортсменам разрешено выступать в нейтральном статусе.
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МОСКВА, 10 апр — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков сообщил корреспонденту агентства «Р-Спорт», что до сих пор не получил от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) ответа по его допуску к участию в международных соревнованиях в качестве нейтрального спортсмена и даже не знает, когда его стоит ждать.
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