ВФЛА отправит повторный запрос в IAAF о сроках рассмотрения заявок российских атлетов
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА), так и не получившая от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) ответа на запрос о сроках рассмотрения заявок российских спортсменов на выступление в нейтральном статусе, планирует отправить на этой неделе новое письмов организацию. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин.
3 апреля ВФЛА отправила в IAAF первый запрос, в котором выразила надежду на получение ответа до 9 апреля.
«До сих пор мы ничего не получили от международной федерации, — отметил Паркин. — Нас эта ситуация очень тревожит, так как совсем скоро стартует летний сезон. Мы будем на этой неделе писать в IAAF еще один запрос с новыми вопросами».
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