Шубенков сообщил, что до сих пор не получил ответ от IAAF о его нейтральном статусе

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Шубенков в январе 2017 года заявил «Р-Спорт», что подал документы в IAAF для участия в соревнованиях под нейтральным флагом. В середине февраля спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Андрей Крупорушников сообщил «Р-Спорт», что ВФЛА официально поддержала заявки Шубенкова и ряда других российских спортсменов.

«Никакого ответа я до сих пор не получил — тишина. Ничего не сообщали вообще. Я продолжаю ждать. Я даже не представляю, когда это произойдет, вообще. Ждем», — сказал Шубенков по телефону.