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10 апреля 2017, 11:19 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Шубенков сообщил, что до сих пор не получил ответ от IAAF о его нейтральном статусе

МОСКВА, 10 апр — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков сообщил корреспонденту агентства «Р-Спорт», что до сих пор не получил от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) ответа по его допуску к участию в международных соревнованиях в качестве нейтрального спортсмена и даже не знает, когда его стоит ждать.

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергей <span class=error>Шубенков</span> сообщил корреспонденту агентства Р-Спорт что до сих пор не получил от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (<span class=error>IAAF</span>) ответа по его допуску к участию в международных соревнованиях в качестве нейтрального спортсмена и даже не знает когда его стоит ждать. Увеличить
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Шубенков в январе 2017 года заявил «Р-Спорт», что подал документы в IAAF для участия в соревнованиях под нейтральным флагом. В середине февраля спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Андрей Крупорушников сообщил «Р-Спорт», что ВФЛА официально поддержала заявки Шубенкова и ряда других российских спортсменов.

«Никакого ответа я до сих пор не получил — тишина. Ничего не сообщали вообще. Я продолжаю ждать. Я даже не представляю, когда это произойдет, вообще. Ждем», — сказал Шубенков по телефону.

IAAF в ноябре 2015 года временно отстранила ВФЛА, после того как независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил. Из-за этого российские легкоатлеты, за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, пропустили Олимпиаду в Рио-де-Жанейро.
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