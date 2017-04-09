Кениец Лонянгата стал победителем Парижского марафона
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Кенийский бегун Пол Лонянгата финишировал первым на Парижском марафоне с результатом 2 часа 6 минут 10 секунд. Ранее Лонянгата становился победителем марафонских забегов в Лиссабоне (2013) и Шанхае (2015).
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Вторым стал эфиопец Йитаял Атнафу (отставание 46 секунд). Третье место — у кенийца Стефена Чебогута (+1,03).
В женском зачете победительницей стала кенийка Агнес Барсосио (2 часа 20 минут 57 секунд). Второе место — у эфиопки Фломены Чейеч (+0,25). Третьей стала кенийка Висилине Йепкешо (+0,39).
Французский международный легкоатлетический марафон прошел в Париже в 41-й раз. В нем приняли участие около 57 тыс. человек из 146 стран.
Российские
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