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9 апреля 2017, 13:41 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Кениец Лонянгата стал победителем Парижского марафона

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Кенийский бегун Пол Лонянгата финишировал первым на Парижском марафоне с результатом 2 часа 6 минут 10 секунд. Ранее Лонянгата становился победителем марафонских забегов в Лиссабоне (2013) и Шанхае (2015).

В женском зачете такде победила кенийка Агнес Барсосио. Увеличить
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Вторым стал эфиопец Йитаял Атнафу (отставание 46 секунд). Третье место — у кенийца Стефена Чебогута (+1,03).

В женском зачете победительницей стала кенийка Агнес Барсосио (2 часа 20 минут 57 секунд). Второе место — у эфиопки Фломены Чейеч (+0,25). Третьей стала кенийка Висилине Йепкешо (+0,39).

Французский международный легкоатлетический марафон прошел в Париже в 41-й раз. В нем приняли участие около 57 тыс. человек из 146 стран.

Российские спортсмены-профессионалы не могли принять участие в марафоне из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики. Но оно не распространяется на любителей. Как ранее сообщила ТАСС представитель оргкомитета марафона Флора Скуарнек, Россию на Парижском марафоне представят более 250 любителей бега.
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