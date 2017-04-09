Кениец Лонянгата стал победителем Парижского марафона

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Вторым стал эфиопец Йитаял Атнафу (отставание 46 секунд). Третье место — у кенийца Стефена Чебогута (+1,03).

В женском зачете победительницей стала кенийка Агнес Барсосио (2 часа 20 минут 57 секунд). Второе место — у эфиопки Фломены Чейеч (+0,25). Третьей стала кенийка Висилине Йепкешо (+0,39).

Французский международный легкоатлетический марафон прошел в Париже в 41-й раз. В нем приняли участие около 57 тыс. человек из 146 стран.