В Смоленской области стартовал юбилейный сверхмарафон «Гагарин-Калуга»
Более 30 бегунов из Калужской, Брянской областей и тульского города Суворов принимают участие в стартовавшем 8 апреля 2017 года в смоленском городе Гагарин XXV легкоатлетическом сверхмарафоне «Гагарин-Калуга», который посвящен Дню космонавтики и 56 годовщине первого полета человека в космос, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По информации организаторов сверхмарафона, дистанция пробега 209 км. проходит по историческим местам Смоленской, Московской и Калужской областей, связанных с космосом или историческим прошлым России.
После митинга и возложения цветов к памятнику первому космонавту Земли Ю. А. Гагарину, на главной площади города Гагарин Смоленской области был дан старт «космического» пробега. Дистанцию участники сверхмарафона преодолевают эстафетным порядком, разбившись на группы по 3 — 4 человека.
В первый день, участники сверхмарафона пробегут около 60 километров, а вечером их будет ждать торжественный прием в подмосковном Можайске.
9 апреля около 15 часов легкоатлеты финишируют в Калуге у здания музея истории космонавтики им. К. Э. Циолковского. Здесь состоится награждение участников пробега памятными вымпелами и дипломами.
Напомним, легкоатлетический сверхмарафон «Гагарин-Калуга» проводится с 1991 года. Целью акции является пропаганда здорового образа жизни и привлечение молодого поколения к достижениям российской космической науки. В разные годы в сверхмарафоне принимали участие любители бега на сверхдлинные дистанции не только из России, но также из Франции, Нидерландов и Словакии.
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