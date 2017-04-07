Глава ВФЛА Шляхтин удовлетворен решением CAS в отношении бегуньи Поистоговой

Поистогова отстранялась от соревнований в ноябре 2015 года на основании докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). Как сообщил ТАСС юрист спортсменки Артем Пацев, доказательства вины Поистоговой, содержащиеся в докладе, были признаны недостаточными.

«Это решение объективное, честное, я полностью удовлетворен решением CAS в отношении Поистоговой, — сказал Шляхтин. — Подобные решения — радость для спортсменов, которые принимают непосредственное участие и видят, что сейчас выносятся более разумные и правильные решения с точки зрения будущего российской легкой атлетики и тех спортсменов, которые являются «чистыми».

Также Шляхтин прокомментировал решение CAS о пожизненной дисквалификации тренеров по легкой атлетике Алексея Мельникова и Владимира Казарина за нарушение антидопинговых правил. «К этому все шло. Мы понимали, что данное решение — вопрос времени», — сказал он.