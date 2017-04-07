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https://sport.mail.ru/news/athletics/29354773/
7 апреля 2017, 19:07 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Глава ВФЛА Шляхтин удовлетворен решением CAS в отношении бегуньи Поистоговой

МОСКВА, 7 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин полностью удовлетворен решением Спортивного арбитражного суда (CAS), позволившего сохранить медаль Олимпийских игр 2012 года в Лондоне российской бегунье Екатерине Поистоговой. Об этом он завил ТАСС.

Поистогова отстранялась от соревнований в ноябре 2015 года на основании докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). Как сообщил ТАСС юрист спортсменки Артем Пацев, доказательства вины Поистоговой, содержащиеся в докладе, были признаны недостаточными.

«Это решение объективное, честное, я полностью удовлетворен решением CAS в отношении Поистоговой, — сказал Шляхтин. — Подобные решения — радость для спортсменов, которые принимают непосредственное участие и видят, что сейчас выносятся более разумные и правильные решения с точки зрения будущего российской легкой атлетики и тех спортсменов, которые являются «чистыми».

Также Шляхтин прокомментировал решение CAS о пожизненной дисквалификации тренеров по легкой атлетике Алексея Мельникова и Владимира Казарина за нарушение антидопинговых правил. «К этому все шло. Мы понимали, что данное решение — вопрос времени», — сказал он.

Поистогова стала бронзовым призером Игр-2012 в беге на 800 м. Спортсменка получит серебро Олимпиады из-за рекомендации WADA пожизненно дисквалифицировать ставшую первой на этой дистанции россиянку Марию Савинову (Фарносову).
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ВФЛА: Казарин получил пожизненную дисквалификацию за нарушения в период отстранения

ВФЛА: Казарин получил пожизненную дисквалификацию за нарушения в период отстранения

МОСКВА, 7 апреля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Спортивный арбитражный суд (CAS) пожизненно отстранил российского тренера по легкой атлетике Владимира Казарина за нарушения во время действующего отстранения от профессиональной деятельности. Таким мнением с ТАСС поделился исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики Александр Паркин.
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