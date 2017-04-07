ВФЛА: CAS принял объективное решение о сохранении Поистоговой олимпийской медали

«Мы считаем, что решение по Поистоговой было объективным, — отметил Паркин. — И то, что Россия все-таки сохранила за собой медаль в этой дисциплине — крайне положительный момент в данной ситуации».

Поистогова была отстранена от соревнований в ноябре 2015 года на основании отчета независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). Рассматривался вопрос о лишении ее бронзовой медали Олимпийских игр — 2012. В пятницу CAS вынес решение о двухлетней дисквалификации спортсменки, которая истекает в августе нынешнего года. Поистогова сохранила за собой медаль Игр.