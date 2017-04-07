ВФЛА: CAS принял объективное решение о сохранении Поистоговой олимпийской медали
МОСКВА, 7 апреля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Александр Паркин считает объективным решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о сохранении российской легкоатлеткой Екатериной Поистоговой олимпийской медали Игр-2012. Об этом он заявил ТАСС.
«Мы считаем, что решение по Поистоговой было объективным, — отметил Паркин. — И то, что Россия
Поистогова была отстранена от соревнований в ноябре 2015 года на основании отчета независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). Рассматривался вопрос о лишении ее бронзовой медали Олимпийских игр — 2012. В пятницу CAS вынес решение о двухлетней дисквалификации спортсменки, которая истекает в августе нынешнего года. Поистогова сохранила за собой медаль Игр.
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