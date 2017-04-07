ВФЛА: Казарин получил пожизненную дисквалификацию за нарушения в период отстранения

В пятницу Спортивный арбитражный суд (CAS) пожизненно отстранил тренеров по легкой атлетике россиян Алексея Мельникова и Владимира Казарина за нарушение антидопинговых правил.

«Думаю, что CAS руководствовался в своем решении не только предыдущими нарушениями Казарина, сколько и его нарушениями в период временного отстранения, — отметил Паркин. — И Мельников, и Казарин — люди, которые руководили нашей сборной в период массовых нарушений антидопинговых правил, и ответственность за произошедшее с нашей сборной в первую очередь лежала на них».

В январе немецкий телеканал АРД выпустил очередной фильм о допинге в российском спорте. Информатором канала выступил российский легкоатлет Андрей Дмитриев. Он рассказал, что отстраненный тренер Казарин продолжает тренировать российских легкоатлетов. Мельников в январе 2016 года по решению комиссии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по этике был отстранен от любой деятельности, связанной с легкой атлетикой, из-за допинг-скандала вокруг российской спортсменки Лилии Шобуховой.

Казарин обвинялся в нарушении антидопинговых правил независимой комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Паунда.