Российская бегунья Поистогова сохранила медаль Олимпийских игр 2012 года
МОСКВА, 7 апреля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российская легкоатлетка Екатерина Поистогова сохранила медаль Олимпийских игр 2012 года в Лондоне по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне. Об этом ТАСС сообщил юрист Артем Пацев.
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Поистогова была отстранена от соревнований в ноябре 2015 года на основании отчета независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA).
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