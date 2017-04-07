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7 апреля 2017, 17:52 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Российская бегунья Поистогова сохранила медаль Олимпийских игр 2012 года

МОСКВА, 7 апреля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российская легкоатлетка Екатерина Поистогова сохранила медаль Олимпийских игр 2012 года в Лондоне по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне. Об этом ТАСС сообщил юрист Артем Пацев.

Поистогова была отстранена от соревнований в ноябре 2015 года на основании отчета независимой комиссии <span class=error>WADA</span>. Увеличить
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Поистогова была отстранена от соревнований в ноябре 2015 года на основании отчета независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA).
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