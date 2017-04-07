ЭПО у чемпионки: кого теперь ИААФ будет защищать от допингистов?
Победительница марафона на Олимпийских играх в Рио кенийка Джемима Сумгонг сдала положительный
допинг-тест — в ее организме обнаружен эритропоэтин.
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У победительницы Олимпиады-2016 в престижнейшей легкоатлетической дисциплине обнаружили допинг — и это позор для Международной федерации легкой атлетики (ИААФ). «Мы не уверены в том, что российские легкоатлеты чисты и не можем ставить под удар честных спортсменов», — объясняли чиновники недопуск наших атлетов до Игр в Рио. Десятки проб, которые лидеры российской команды сдавали в разное время в разных странах мира, показались им слабым доводом. Под микроскопом изучая биографии Сергея Шубенкова и Марии Кучиной, и не найдя в их ни одного изъяна, ИААФ все равно отказала им в допуске на важнейший старт в карьере. На всякий случай. А вот бревна в глазу в виде кенийки Джемимы Сумгонг они не заметили….
Сумгонг сейчас 32 года. В ее внесоревновательной пробе обнаружен ЭПО. Тот самый, за употребление которого Мартен Фуркад готов был с потрохами съесть Александра Логинова, а биатлонисты предлагают в случае обнаружения у спортсменов этого сильнейшего стимулятора — сразу же дисквалифицировать их пожизненно. Кенийке это едва ли грозит. Да и «поймали» ее уже после Олимпийских игр — в той пробе, которую она сдала сразу после старта, ничего запрещенного не обнаружили.
Но верите ли вы, что человек, который всю жизнь бегал на своем здоровье, исключительно на нем выиграл Олимпийские игры и занимал вторые места на престижнейших Бостонском и
ПОРА ОТСТРАНЯТЬ КЕНИЙЦЕВ И ЯМАЙЦЕВ
Тренировал Сумгонг известный итальянский специалист Клаудио Бераделли. 5 апреля в прессе появилось сообщение, что контракт кенийцев с ним расторгнут, что связано с частыми допинговыми случаями в его группе. Предыдущий громкий случай — другая известнейшая марафонка Рита Джепту. В ее организме, к слову, был обнаружен все тот же ЭПО. До нее были «пойманы» еще два спортсмена из звездной группы. Из тех, с кем работал Бераделли, стоит выделить Нэнси Лангат (золото Игр-2008 на 1500 м), Альфреда Йего (чемпион мира-2007 на 1500 м), Джанет Джепкосгей и Юнис Сум, побеждавших на 800 м на чемпионатах мира. Есть в его послужном списке известнейшие марафонцы.
По логике чиновников ИААФ всех тех спортсменов, кто работал у Бераделли и кто еще продолжает выступать — нужно немедленно отстранить. Ведь у «чистых» спортсменов есть все основания им не доверять. Нужно перепроверить все сохранившиеся за последние 10 лет
То же самое нужно сделать и с ямайскими спринтерами. Ведь если российскому тренеру, который боится показать в кадре свое лицо, но уверяет, что 99 процентов легкоатлетов в нашей стране употребляют допинг — верят, то почему мексиканский специалист, открытым текстом заявляющий, что ямайцы обращались к нему с просьбой подробно рассказать о свойствах запрещенного кленбутерола, не заслуживает полного доверия? Разве русские честнее мексиканцев? А про Альберта Салазара, чей подопечный Мо Фара, зря что ли фильмы снимали? Всех отстранить на неопределенный срок! А свою презумпцию невиновности оставьте составителям учебников по юриспруденции.
ПО РОССИИ
На самое же деле ничего подобного не будет. Выступят на чемпионате мира в Лондоне-2017 и Мо Фара, и Усэйн Болт, и Юнис Сум (если, конечно, пройдет кенийское сито отбора), и даже Джастин Гэтлин, дважды уличенный в употреблении запрещенных веществ. И это правильно. Нет доказательств — нет вины. Есть — будь добр, отбывай наказание. Массовые репрессии тут не спасут. Допинг был, есть и будет. Но отвечать за него должны точечно. Даже если девять человек с одной группы «пойманы», еще не факт, что десятый был с ними заодно. Топить его за компанию — бред. Но с нашей легкой атлетикой сейчас
Сотни российских спортсменов в данный момент на сборах, но они не знают, к чему готовятся. Меньше месяца осталось до старта «Бриллиантовой лиги», а ИААФ не в состоянии рассмотреть заявки наших спортсменов на выступление под нейтральным флагом. Зимой появлялось сообщение, что Шубенкову и Кучиной не дают зеленый свет по причине того, что еще не проверили их пробы с чемпионата мира-2015 — и к концу марта это будет сделано. Увы, в конце марта все снова перенеслось на неопределенный срок. А в ИААФ заявили, что их не так поняли и никаких сроков они не устанавливали.
Российских легкоатлетов не допускают до стартов, боясь, что среди них есть «нечистые», и, мол, ставить под удар спортсменов других стран нельзя. Но случай с Сумгонг в очередной раз доказывает, что допинг — это проблема всего мира. И когда наших атлетов
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