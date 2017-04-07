Олимпийская чемпионка 2016 года в марафоне провалила допинг-тест

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«IAAF подтверждает, что на этой неделе открыто дело в отношении Джемимы Сумгонг по факту нарушения антидопинговых правил», — цитирует Рейтер сообщение IAAF.

Отмечается, что в пробе 32-летней спортсменки найдено запрещенное вещество эритропоэтин. Допинг-тест был проведен во внесоревновательный период в рамках программы при поддержке серии марафонов Abbott World Marathon Majors.