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7 апреля 2017, 1:23 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Олимпийская чемпионка 2016 года в марафоне провалила допинг-тест

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Кенийская легкоатлетка Джемима Сумгонг, которая стала олимпийской чемпионкой в марафоне на Играх в Рио-де-Жанейро, сдала положительный допинг-тест. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF).

МОСКВА 7 апреля. /ТАСС/. Кенийская легкоатлетка <span class=error>Джемима</span> Сумгонг которая стала олимпийской чемпионкой в марафоне на Играх в <nobr>Рио-де-Жанейро</nobr> сдала положительный <nobr>допинг-тест.</nobr> Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (<span class=error>ИААФ</span>). Увеличить
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«IAAF подтверждает, что на этой неделе открыто дело в отношении Джемимы Сумгонг по факту нарушения антидопинговых правил», — цитирует Рейтер сообщение IAAF.

Отмечается, что в пробе 32-летней спортсменки найдено запрещенное вещество эритропоэтин. Допинг-тест был проведен во внесоревновательный период в рамках программы при поддержке серии марафонов Abbott World Marathon Majors.

Сумгонг стала первой кенийкой, выигравшей олимпийский марафон. В разные годы она также побеждала в городских марафонах Лондона, Роттердама и Лас-Вегаса.
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