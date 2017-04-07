Олимпийская чемпионка 2016 года в марафоне провалила допинг-тест
МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Кенийская легкоатлетка Джемима Сумгонг, которая стала олимпийской чемпионкой в марафоне на Играх в
Рио-де-Жанейро, сдала положительный допинг-тест. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF).
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«IAAF подтверждает, что на этой неделе открыто дело в отношении Джемимы Сумгонг по факту нарушения антидопинговых правил», — цитирует Рейтер сообщение IAAF.
Отмечается, что в пробе 32-летней спортсменки найдено запрещенное вещество эритропоэтин.
Сумгонг стала первой кенийкой, выигравшей олимпийский марафон. В разные годы она также побеждала в городских марафонах Лондона, Роттердама и
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