Минимум 60 ведущих ходоков против исключения дистанции 50 км из программы ОИ
МОСКВА, 6 апр —
Р-Спорт. Минимум 60 ведущих ходоков, включая олимпийских чемпионов австралийца Джареда Таллента и словака Матея Тота, подписали петицию в адрес президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьяна Коу против исключения дистанции 50 км из программы Олимпийских игр и чемпионатов мира, сообщает Insidethegames.
Обсуждение данного вопроса должно состояться
«Для дальнейшего развития гендерного равенства и создания справедливого и этичного спортивного поля мы предлагаем, чтобы текущее расписание из трех соревнований — 50 км у мужчин, 20 км у мужчин и женщин сохранялось до Олимпийских игр в Токио. Мы хотим создать рабочую группу для обсуждения будущего данного вида программы после 2020 года», — говорится в петиции.
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