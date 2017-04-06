Минимум 60 ведущих ходоков против исключения дистанции 50 км из программы ОИ

Обсуждение данного вопроса должно состояться 12—13 апреля на заседании совета IAAF в Лондоне. Считается, что инициатором предложения об исключении дистанции 50 км из программы Игр является Международный олимпийский комитет (МОК), который стремится к гендерному равенству в спорте. На дистанции 50 км на Олимпийских играх соревнуются только мужчины. С этого года IAAF объявила ходьбу на 50 км открытой дисциплиной, что означает возможность для женщин соревноваться наряду с мужчинами на чемпионате мира 2017 года в Лондоне в случае соответствующего решения национальной федерации.

«Для дальнейшего развития гендерного равенства и создания справедливого и этичного спортивного поля мы предлагаем, чтобы текущее расписание из трех соревнований — 50 км у мужчин, 20 км у мужчин и женщин сохранялось до Олимпийских игр в Токио. Мы хотим создать рабочую группу для обсуждения будущего данного вида программы после 2020 года», — говорится в петиции.