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6 апреля 2017, 18:17 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Минимум 60 ведущих ходоков против исключения дистанции 50 км из программы ОИ

МОСКВА, 6 апр — Р-Спорт. Минимум 60 ведущих ходоков, включая олимпийских чемпионов австралийца Джареда Таллента и словака Матея Тота, подписали петицию в адрес президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьяна Коу против исключения дистанции 50 км из программы Олимпийских игр и чемпионатов мира, сообщает Insidethegames.

Обсуждение данного вопроса должно состояться 12—13 апреля на заседании совета IAAF в Лондоне. Считается, что инициатором предложения об исключении дистанции 50 км из программы Игр является Международный олимпийский комитет (МОК), который стремится к гендерному равенству в спорте. На дистанции 50 км на Олимпийских играх соревнуются только мужчины. С этого года IAAF объявила ходьбу на 50 км открытой дисциплиной, что означает возможность для женщин соревноваться наряду с мужчинами на чемпионате мира 2017 года в Лондоне в случае соответствующего решения национальной федерации.

«Для дальнейшего развития гендерного равенства и создания справедливого и этичного спортивного поля мы предлагаем, чтобы текущее расписание из трех соревнований — 50 км у мужчин, 20 км у мужчин и женщин сохранялось до Олимпийских игр в Токио. Мы хотим создать рабочую группу для обсуждения будущего данного вида программы после 2020 года», — говорится в петиции.
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