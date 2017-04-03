Украинские легкоатлеты не будут дисквалифицированы за допинг в случае признания
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Федерация легкой атлетики Украины (ФЛАУ) пообещала своим спортсменам освободить их от преследования в случае признания факта употребления запрещенных веществ. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте организации.
В заявлении отмечается, что глава юридической комиссии ФЛАУ Фидель Тимченко в ходе семинара для членов сборной Украины по легкой атлетике призвал спортсменов открыто признаться, если
Однако, если после 3 апреля
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