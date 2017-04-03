Украинские легкоатлеты не будут дисквалифицированы за допинг в случае признания

В заявлении отмечается, что глава юридической комиссии ФЛАУ Фидель Тимченко в ходе семинара для членов сборной Украины по легкой атлетике призвал спортсменов открыто признаться, если кто-либо из них употреблял запрещенные вещества, до 3 апреля. В этом случае антидопинговые нарушения спортсменов не будут преданы огласке, а атлету может грозить лишь временное отстранение от соревнований на тот период, пока запрещенные вещества не будут выведены из организма.

Однако, если после 3 апреля допинг-пробы спортсменов дадут положительный результат, это (признание) будет расценено как отягчающее обстоятельство.