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https://sport.mail.ru/news/athletics/29300785/
3 апреля 2017, 20:11 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Украинские легкоатлеты не будут дисквалифицированы за допинг в случае признания

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Федерация легкой атлетики Украины (ФЛАУ) пообещала своим спортсменам освободить их от преследования в случае признания факта употребления запрещенных веществ. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте организации.

В заявлении отмечается, что глава юридической комиссии ФЛАУ Фидель Тимченко в ходе семинара для членов сборной Украины по легкой атлетике призвал спортсменов открыто признаться, если кто-либо из них употреблял запрещенные вещества, до 3 апреля. В этом случае антидопинговые нарушения спортсменов не будут преданы огласке, а атлету может грозить лишь временное отстранение от соревнований на тот период, пока запрещенные вещества не будут выведены из организма.

Однако, если после 3 апреля допинг-пробы спортсменов дадут положительный результат, это (признание) будет расценено как отягчающее обстоятельство.
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