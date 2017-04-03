Хакерская группа Fancy Bears получила доступ к засекреченным данным IAAF

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Инцидент произошел еще 21 февраля, но IAAF сообщила об атаке только 3 апреля. IAAF обвинила в хакерской атаке группу Fancy Bears, которая также известна под названием APT28.

«Попытка взломать сеть IAAF была отмечена 21 февраля, когда все данные о терапевтических исключениях были собраны в новый файл. Пока неизвестно, смогли ли хакеры получить информацию, однако, судя по различным признакам, у хакеров был доступ к файлу, а это значит, что они могли получить данные», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте IAAF.

После этой атаки IAAF обратилась в Национальный центр кибер-безопасности Великобритании, а также аналогичное агентство в Монако. Обе организации провели ряд мероприятий, призванных обеспечить безопасность данных IAAF. После того, как работа была закончена, Ассоциация сообщила о хакерской атаке, случившейся в феврале.

Также IAAF сообщила об этой атаке всем спортсменам, которые получали терапевтические исключения с 2012 года.

Ранее Fancy Bears взломала сервера WADA и сообщила о спортсменах, которым были выданы терапевтические исключение. В том числе в эти списки попали теннисисты Серена Уильямс и Рафаэль Надаль. WADA подтвердила, что данные, опубликованные хакерами, были украдены с серверов агентства.

Также Fancy Bears опубликовали документы, согласно которым спортивные власти США и Канады договаривались о совместных действиях против МОК. Переписка тоже была признана подлинной.