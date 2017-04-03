Хакерская группа Fancy Bears получила доступ к засекреченным данным IAAF
Международная ассоциация легкоатлетических федераций сообщила о хакерской атаке, которой подверглись ее серверы. Хакеров интересовали терапевтические исключения, полученные спортсменами.
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Инцидент произошел еще 21 февраля, но IAAF сообщила об атаке только 3 апреля. IAAF обвинила в хакерской атаке группу Fancy Bears, которая также известна под названием APT28.
«Попытка взломать сеть IAAF была отмечена 21 февраля, когда все данные о терапевтических исключениях были собраны в новый файл. Пока неизвестно, смогли ли хакеры получить информацию, однако, судя по различным признакам, у хакеров был доступ к файлу, а это значит, что они могли получить данные», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте IAAF.
После этой атаки IAAF обратилась в Национальный центр
Также IAAF сообщила об этой атаке всем спортсменам, которые получали терапевтические исключения с 2012 года.
Ранее Fancy Bears взломала сервера WADA и сообщила о спортсменах, которым были выданы терапевтические исключение. В том числе в эти списки попали теннисисты Серена Уильямс и Рафаэль Надаль. WADA подтвердила, что данные, опубликованные хакерами, были украдены с серверов агентства.
Также Fancy Bears опубликовали документы, согласно которым спортивные власти США и Канады договаривались о совместных действиях против МОК. Переписка тоже была признана подлинной.
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