ВФЛА направила запрос в IAAF о сроках рассмотрения заявок российских атлетов

«Сегодня на имя генерального директора IAAF Оливье Жера был отправлен запрос по поводу ответов на индивидуальные заявки на участие в международных стартах от наших атлетов», — сообщил Паркин.

Российские легкоатлеты из-за дисквалификации ВФЛА в настоящее время не могут выступать на международных стартах. В феврале нынешнего года IAAF допустила к участию в соревнованиях Анжелику Сидорову, Кристину Сивкову и Алексея Сокирского. На данный момент заявки в IAAF подали более 80 российских легкоатлетов.