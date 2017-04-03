ВФЛА направила запрос в IAAF о сроках рассмотрения заявок российских атлетов
МОСКВА, 3 апреля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) направила запрос в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) о сроках рассмотрения заявок российских спортсменов на участие в международных стартах. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин.
«Сегодня на имя генерального директора IAAF Оливье Жера был отправлен запрос по поводу ответов на индивидуальные заявки на участие в международных стартах от наших атлетов», — сообщил Паркин.
Российские легкоатлеты
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