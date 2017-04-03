IAAF: кибератака Fancy Bears скомпрометировала терапевтические исключения атлетов

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«21 февраля был обнаружен несанкционированный удаленный доступ к сети IAAF, где метаданные о TUE спортсменов собирались с файлового сервера и сохранялись во вновь созданном файле. Неизвестно, была ли эта информация впоследствии украдена из сети, но это дает понимание о заинтересованности и намерении злоумышленников, а также показывает, что они имели доступ и средства для использования контента на свое усмотрение», — говорится в сообщении.

Президент IAAF Себастьян Коу принес извинения спортсменам и дал обязательство сделать все возможное, чтобы исправить ситуацию.

В сентябре 2016 года хакерская группа Fancy Bears взломала базу данных антидопинговой системы ADAMS, после чего начала частями публиковать документы, согласно которым многие титулованные спортсмены в разные годы принимали запрещенные вещества в терапевтических целях. В частности, среди указанных атлетов оказались американская теннисистка Серена Уильямс, американская гимнастка Симона Байлз, испанский теннисист Рафаэль Надаль, британский бегун на длинные дистанции Мо Фара и другие.