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https://sport.mail.ru/news/athletics/29291741/
3 апреля 2017, 11:13 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

IAAF: Кибератака Fancy Bears скомпрометировала терапевтические исключения атлетов

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Кибератака хакерской группы Fancy Bears сайта Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) скомпрометировала программу терапевтического исключения (TUE). Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

<em>МОСКВА 3 апреля. /ТАСС/. </em><span class=error>Кибератака</span> хакерской группы Fancy Bears сайта Международной ассоциации легкоатлетических федераций (<span class=error>IAAF</span>) скомпрометировала данные терапевтических исключений спортсменов. Увеличить
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«21 февраля был обнаружен несанкционированный удаленный доступ к сети IAAF, где метаданные о TUE спортсменов собирались с файлового сервера и сохранялись во вновь созданном файле. Неизвестно, была ли эта информация впоследствии украдена из сети, но это дает понимание о заинтересованности и намерении злоумышленников, а также показывает, что они имели доступ и средства для использования контента на свое усмотрение», — говорится в сообщении.

Президент IAAF Себастьян Коу принес извинения спортсменам и дал обязательство сделать все возможное, чтобы исправить ситуацию.

В сентябре 2016 года хакерская группа Fancy Bears взломала базу данных антидопинговой системы ADAMS, после чего начала частями публиковать документы, согласно которым многие титулованные спортсмены в разные годы принимали запрещенные вещества в терапевтических целях. В частности, среди указанных атлетов оказались американская теннисистка Серена Уильямс, американская гимнастка Симона Байлз, испанский теннисист Рафаэль Надаль, британский бегун на длинные дистанции Мо Фара и другие.
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