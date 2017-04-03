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https://sport.mail.ru/news/athletics/29290829/
3 апреля 2017, 10:09 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Бегунья Сивкова хочет открыть летний сезон этапом «Бриллиантовой лиги» в Шанхае

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Чемпионка России в беге на 100 метров Кристина Сивкова, получившая от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) право выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе, хотела бы выступить на майском этапе «Бриллиантовой лиги» в китайском Шанхае. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсменки Виктор Васяткин.

20-летней Сивковой IAAF разрешила выступать на международных соревнованиях 23 февраля. Россиянка имела возможность заявиться на чемпионат Европы в помещении, который проходил в Белграде с 3 по 5 марта, но не сделала этого из-за болезни.

«Только 10 марта все проблемы со здоровьем остались позади, и Кристина начала тренироваться, — заметил Васяткин. — Сейчас мы находимся на тренировочном сборе в Португалии. Где Сивкова начнет летний сезон? Ей очень хотелось бы выступить в Шанхае, но для этого нужно получить приглашение от организаторов и этим надо заниматься».

Этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги» в Шанхае пройдет 13 мая.

Кристина Сивкова вместе прыгуньей в длину Дарьей Клишиной, метателем молота Алексеем Сокирским и прыгуньей с шестом Анжеликой Сидоровой имеют право, в отличие от других российских легкоатлетов, уже сейчас принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Остальные отечественные спортсмены из-за приостановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики в IAAF не имеют права выступать на международных турнирах до тех пор, пока IAAF не рассмотрит их заявки.
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