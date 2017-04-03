Бегунья Сивкова хочет открыть летний сезон этапом «Бриллиантовой лиги» в Шанхае
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Чемпионка России в беге на 100 метров Кристина Сивкова, получившая от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) право выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе, хотела бы выступить на майском этапе «Бриллиантовой лиги» в китайском Шанхае. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсменки Виктор Васяткин.
20-летней Сивковой IAAF разрешила выступать на международных соревнованиях 23 февраля. Россиянка имела возможность заявиться на чемпионат Европы в помещении, который проходил в Белграде с 3 по 5 марта, но не сделала этого
«Только 10 марта все проблемы со здоровьем остались позади, и Кристина начала тренироваться, — заметил Васяткин. — Сейчас мы находимся на тренировочном сборе в Португалии. Где Сивкова начнет летний сезон? Ей очень хотелось бы выступить в Шанхае, но для этого нужно получить приглашение от организаторов и этим надо заниматься».
Этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги» в Шанхае пройдет 13 мая.
Кристина Сивкова вместе прыгуньей в длину Дарьей Клишиной, метателем молота Алексеем Сокирским и прыгуньей с шестом Анжеликой Сидоровой имеют право, в отличие от других российских легкоатлетов, уже сейчас принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Остальные отечественные спортсмены
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter