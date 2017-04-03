Бегунья Сивкова хочет открыть летний сезон этапом «Бриллиантовой лиги» в Шанхае

20-летней Сивковой IAAF разрешила выступать на международных соревнованиях 23 февраля. Россиянка имела возможность заявиться на чемпионат Европы в помещении, который проходил в Белграде с 3 по 5 марта, но не сделала этого из-за болезни.

«Только 10 марта все проблемы со здоровьем остались позади, и Кристина начала тренироваться, — заметил Васяткин. — Сейчас мы находимся на тренировочном сборе в Португалии. Где Сивкова начнет летний сезон? Ей очень хотелось бы выступить в Шанхае, но для этого нужно получить приглашение от организаторов и этим надо заниматься».

Этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги» в Шанхае пройдет 13 мая.