Прыгунья с шестом Сидорова стартует в летнем сезоне с командного чемпионата России
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Победительница первенства Европы 2014 года в прыжках с шестом Анжелика Сидорова откроет летний сезон командным чемпионатом России по легкой атлетике в Сочи. Об этом сообщила ТАСС личный тренер спортсменки Светлана Абрамова.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сидорова вместе прыгуньей в длину Дарьей Клишиной, спринтером Кристиной Сивковой и метателем молота Алексеем Сокирским имеют право, в отличие от других российских легкоатлетов, уже сейчас принимать участие в международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов. Так, прыгуньи с шестом будут бороться на награды уже на первом этапе престижной «Бриллиантовой лиги», который пройдет 5 мая в Дохе.
«Ни в какую Доху мы не поедем, — отметила Абрамова. — Анжелика никогда так рано не начинает летний сезон. Первым стартом для нее станет командный чемпионат России в Сочи. Со следующими турнирами мы пока не определились».
В активе Сидоровой есть также золото зимнего чемпионата Европы — 2015 в Праге и две медали высшего достоинства командных ЧЕ.
Командный чемпионат России пройдет в Сочи с 25 по 26 мая.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter