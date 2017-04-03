Прыгунья с шестом Сидорова стартует в летнем сезоне с командного чемпионата России

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Сидорова вместе прыгуньей в длину Дарьей Клишиной, спринтером Кристиной Сивковой и метателем молота Алексеем Сокирским имеют право, в отличие от других российских легкоатлетов, уже сейчас принимать участие в международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов. Так, прыгуньи с шестом будут бороться на награды уже на первом этапе престижной «Бриллиантовой лиги», который пройдет 5 мая в Дохе.

«Ни в какую Доху мы не поедем, — отметила Абрамова. — Анжелика никогда так рано не начинает летний сезон. Первым стартом для нее станет командный чемпионат России в Сочи. Со следующими турнирами мы пока не определились».

В активе Сидоровой есть также золото зимнего чемпионата Европы — 2015 в Праге и две медали высшего достоинства командных ЧЕ.

Командный чемпионат России пройдет в Сочи с 25 по 26 мая.