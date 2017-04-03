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https://sport.mail.ru/news/athletics/29290455/
3 апреля 2017, 10:07 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Прыгунья с шестом Сидорова стартует в летнем сезоне с командного чемпионата России

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Победительница первенства Европы 2014 года в прыжках с шестом Анжелика Сидорова откроет летний сезон командным чемпионатом России по легкой атлетике в Сочи. Об этом сообщила ТАСС личный тренер спортсменки Светлана Абрамова.

Спортсменка на поедет на первый этап Бриллиантовой лиги который пройдет 5 мая в Дохе. Увеличить
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Сидорова вместе прыгуньей в длину Дарьей Клишиной, спринтером Кристиной Сивковой и метателем молота Алексеем Сокирским имеют право, в отличие от других российских легкоатлетов, уже сейчас принимать участие в международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов. Так, прыгуньи с шестом будут бороться на награды уже на первом этапе престижной «Бриллиантовой лиги», который пройдет 5 мая в Дохе.

«Ни в какую Доху мы не поедем, — отметила Абрамова. — Анжелика никогда так рано не начинает летний сезон. Первым стартом для нее станет командный чемпионат России в Сочи. Со следующими турнирами мы пока не определились».

В активе Сидоровой есть также золото зимнего чемпионата Европы — 2015 в Праге и две медали высшего достоинства командных ЧЕ.

Командный чемпионат России пройдет в Сочи с 25 по 26 мая.
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Новости Легкой атлетики

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