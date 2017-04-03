МОК объяснил отказ от расследования проб ямайских бегунов малым уровнем кленбутерола

Немецкий телеканал ARD 2 апреля представил новое расследование, проведенное журналистом Хайо Зеппельтом и посвященное перепроверке допинг-проб Игр в Пекине, главными героями которого стали ямайские легкоатлеты. Как сообщил ARD, МОК и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не стали расследовать положительные допинг-пробы ямайских спринтеров, несмотря на найденный в пробах кленбутерол.

МОК выпустил заявление в ответ на сюжет канала, из которого следует, что в каждом отдельно взятом случае уровень найденного в пробах кленбутерола был ничтожно мал для проведения дальнейших изысканий. Имена атлетов не назывались, сообщалось лишь, что речь шла о мужчинах-спринтерах.

«После перепроверки проб с Олимпиады-2008 в Пекине лаборатория обнаружила у нескольких атлетов из разных стран и из разных видов спорта очень низкий уровень содержания кленбутерола. МОК тщательно обсудил вопрос целесообразности продолжения этих дел. В частности, МОК провел консультации с WADA, которое было полностью вовлечено в процесс принятия решения. Все результаты находились в концентрации ниже 1 нанограмма на 1 миллилитр и, следовательно, в диапазоне возможных случаев употребления зараженного мяса, которое могли принять спортсмены», — следует из сообщения МОК.

WADA также отвергло предположение немецкого канала о сознательном игнорировании дела со стороны МОК и агентства.

«Я в курсе того, что допинг пробы ямайских спортсменов содержали очень низкий уровень кленбутерола, — отметил генеральный директор агентства Оливье Ниггли. — Если содержание вещества в пробе в разы ниже относительно прямого приема запрещенного препарата, WADA признает, что такие случаи не предаются огласке».