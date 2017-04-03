Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/29289601/
3 апреля 2017, 8:58 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Организаторы этапа «Бриллиантовой лиги» в США подтвердили участие Клишиной

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Организаторы этапа легкоатлетической «Бриллиантовой лиги» в американском Юджине подтвердили участие российской прыгуньи в длину Дарьи Клишиной. Об этом сообщил ТАСС представитель оргкомитета соревнований Том Джордан.

Клишина после окончания зимнего чемпионата Европы в Белграде заметила, что хотела бы выступить на этапе в Юджине, который пройдет с 26 по 27 мая.

«Мы подтверждаем участие Клишиной в нашем турнире», — сказал Джордан.

На зимнем ЧЕ-2017 Клишина была единственной представительницей сборной России и выступала в нейтральном статусе. Она заняла четвертое место с лучшим личным результатом в этом сезоне (6 метров 84 см). Россиянка является двукратной чемпионкой Европы в помещении в прыжках в длину и бронзовым призером европейского первенства 2014 года. Она была единственной российской легкоатлеткой на Олимпиаде-2016, где стала девятой.

Клишина стала первой российской легкоатлеткой, получившей от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) право выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Это произошло в июле 2016 года. 23 февраля 2017 года ИААФ одобрила заявки еще трех россиян: спринтера Кристины Сивковой, прыгуньи с шестом Анжелики Сидоровой и метателя молота Алексея Сокирского. Остальные российские спортсмены из-за приостановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики в ИААФ не имеют права выступать на международных турнирах до тех пор, пока организация не рассмотрит их заявки.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Команде Бразилии вручили бронзу ОИ-2008 в эстафете 4×100 после отстранения россиянок

Команде Бразилии вручили бронзу ОИ-2008 в эстафете 4×100 после отстранения россиянок

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Бразильские легкоатлетки, занявшие четвертое место на Олимпийских играх 2008 года в эстафете 4×100 метров, получили бронзовые медали после дисквалификации российской четверки. Торжественная церемония прошла во время гала-вечера Национального олимпийского комитета Бразилии.
Еще 7 новостей  Все новости
3 апреля

Организаторы этапа "Бриллиантовой лиги" в США подтвердили участие Клишиной

Этап Мировой серии в Казани: российским прыгунам в воду предстоит разбор полетов

Бой Штыркова с де Фрисом заменит поединок Мосли - Курбанов на турнире в Екатеринбурге