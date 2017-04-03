Организаторы этапа «Бриллиантовой лиги» в США подтвердили участие Клишиной
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Организаторы этапа легкоатлетической «Бриллиантовой лиги» в американском Юджине подтвердили участие российской прыгуньи в длину Дарьи Клишиной. Об этом сообщил ТАСС представитель оргкомитета соревнований Том Джордан.
Клишина после окончания зимнего чемпионата Европы в Белграде заметила, что хотела бы выступить на этапе в Юджине, который пройдет с 26 по 27 мая.
«Мы подтверждаем участие Клишиной в нашем турнире», — сказал Джордан.
На зимнем ЧЕ-2017 Клишина была единственной представительницей сборной России и выступала в нейтральном статусе. Она заняла четвертое место с лучшим личным результатом в этом сезоне (6 метров 84 см). Россиянка является двукратной чемпионкой Европы в помещении в прыжках в длину и бронзовым призером европейского первенства 2014 года. Она была единственной российской легкоатлеткой на Олимпиаде-2016, где стала девятой.
Клишина стала первой российской легкоатлеткой, получившей от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) право выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Это произошло в июле 2016 года. 23 февраля 2017 года ИААФ одобрила заявки еще трех россиян: спринтера Кристины Сивковой, прыгуньи с шестом Анжелики Сидоровой и метателя молота Алексея Сокирского. Остальные российские спортсмены
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