Организаторы этапа «Бриллиантовой лиги» в США подтвердили участие Клишиной

Клишина после окончания зимнего чемпионата Европы в Белграде заметила, что хотела бы выступить на этапе в Юджине, который пройдет с 26 по 27 мая.

«Мы подтверждаем участие Клишиной в нашем турнире», — сказал Джордан.

На зимнем ЧЕ-2017 Клишина была единственной представительницей сборной России и выступала в нейтральном статусе. Она заняла четвертое место с лучшим личным результатом в этом сезоне (6 метров 84 см). Россиянка является двукратной чемпионкой Европы в помещении в прыжках в длину и бронзовым призером европейского первенства 2014 года. Она была единственной российской легкоатлеткой на Олимпиаде-2016, где стала девятой.