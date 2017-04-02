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https://sport.mail.ru/news/athletics/29286779/
2 апреля 2017, 19:38 | Летние: Легкая атлетика | Чемпионат.com

В ВАДА объяснили, почему не расследовали положительные допинг-пробы ямайцев

Генеральный директор Всемирного атидопингового агентства Оливье Ниггли прокомментировал информацию немецкого телеканала ARD, который утверждает, что МОК и ВАДА проигнорировали положительные допинг-пробы ямайских спортсменов с ОИ-2008.

«Я знаю, что были случаи, когда в допинг-пробах ямайских спортсменов был обнаружен очень низкий уровень кленбутерола. Если уровень запрещённого вещества относительно низок по сравнению с общим уровнем, тогда ВАДА это принимает. И о таких случаях не сообщается. Конечно, это неприятно. И может послужить оправданием для тех, кто по-настоящему попался на допинге. Но дела обстоят именно так», — приводит слова Ниггли SZ-Online.

При этом МОК высказал мнение, что кленбутерол мог попасть в организм атлетов через заражённое мясо.
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