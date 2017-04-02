В ВАДА объяснили, почему не расследовали положительные допинг-пробы ямайцев

«Я знаю, что были случаи, когда в допинг-пробах ямайских спортсменов был обнаружен очень низкий уровень кленбутерола. Если уровень запрещённого вещества относительно низок по сравнению с общим уровнем, тогда ВАДА это принимает. И о таких случаях не сообщается. Конечно, это неприятно. И может послужить оправданием для тех, кто по-настоящему попался на допинге. Но дела обстоят именно так», — приводит слова Ниггли SZ-Online.



При этом МОК высказал мнение, что кленбутерол мог попасть в организм атлетов через заражённое мясо.