В ВАДА объяснили, почему не расследовали положительные допинг-пробы ямайцев
Генеральный директор Всемирного атидопингового агентства Оливье Ниггли прокомментировал информацию немецкого телеканала ARD, который утверждает, что МОК и ВАДА проигнорировали положительные
допинг-пробы ямайских спортсменов с ОИ-2008.
«Я знаю, что были случаи, когда в
При этом МОК высказал мнение, что кленбутерол мог попасть в организм атлетов через заражённое мясо.
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