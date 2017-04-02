Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/29286620/
2 апреля 2017, 19:24 | Летние: Легкая атлетика | Спорт-Экспресс

Паунд раскритиковал МОК за сокрытие положительных допинг-проб ямайцев

Бывший глава ВАДА Ричард Паунд остался разочарован действиями МОК в отношении положительных допинг-проб ямайских спринтеров.

По информации ARD, в ходе перепроверки допинг-тестов с Игр в Пекине в пробах ямайцев был найден кленбутерол. При этом отмечается, что МОК и ВАДА намеренно скрыли эту информацию и не стали начинать расследования.

— По сути дела, имена уличенных спортсменов известны, — сказал Паунд. — Также известно, что нужно искать. То, что у Ямайки проблемы, давно известно. Так же как и то, что ямайские спортсмены достигают небывалых высот как раз в легкой атлетике на спринтерских дистанциях. Поэтому скажу так: если человек хочет сделать свою работу основательно, он должен проверить каждый след, заглянуть под каждый камень.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Еще 7 новостей  Все новости
01 апреля

Слуцкий возвращается в Россию и создает новую команду

"Продавец машин полгода от имени Тарасова комментировал развод с Бузовой"

Стадион на Крестовском строят рабы из КНДР