Паунд раскритиковал МОК за сокрытие положительных допинг-проб ямайцев

По информации ARD, в ходе перепроверки допинг-тестов с Игр в Пекине в пробах ямайцев был найден кленбутерол. При этом отмечается, что МОК и ВАДА намеренно скрыли эту информацию и не стали начинать расследования.

— По сути дела, имена уличенных спортсменов известны, — сказал Паунд. — Также известно, что нужно искать. То, что у Ямайки проблемы, давно известно. Так же как и то, что ямайские спортсмены достигают небывалых высот как раз в легкой атлетике на спринтерских дистанциях. Поэтому скажу так: если человек хочет сделать свою работу основательно, он должен проверить каждый след, заглянуть под каждый камень.