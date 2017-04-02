Паунд раскритиковал МОК за сокрытие положительных допинг-проб ямайцев
Бывший глава ВАДА Ричард Паунд остался разочарован действиями МОК в отношении положительных
допинг-проб ямайских спринтеров.
По информации ARD, в ходе перепроверки
— По сути дела, имена уличенных спортсменов известны, — сказал Паунд. — Также известно, что нужно искать. То, что у Ямайки проблемы, давно известно. Так же как и то, что ямайские спортсмены достигают небывалых высот как раз в легкой атлетике на спринтерских дистанциях. Поэтому скажу так: если человек хочет сделать свою работу основательно, он должен проверить каждый след, заглянуть под каждый камень.
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