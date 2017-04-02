ARD: Гендиректор ВАДА подтвердил, что знал о найденном кленбутероле в пробах ямайских спринтеров

По информации ARD, генеральный директор ВАДА Оливер Ниггли знал о том, что в пробах ямайских спринтеров с Игр-2008 были найдены следы кленбутерола. Ранее ARD утверждал, что МОК и ВАДА не стали давать ход расследованию положительных проб ямайцев с Игр в Пекине.

— Мне известно, что были случаи минимального содержания кленбутерола в пробах ямайских спринтеров, — сказал Ниггли. — Конечно, это не здорово. Если человек принимает допинг, значит он — обманщик. Конечно, заражение через открытую ранку — отличная отговорка на тот случай, если тебя поймали.