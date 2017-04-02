Прокоп: Отсутствие расследования в отношении ямайцев — удар по доверию к МОК и WADA
Президент Немецкого легкоатлетического союза (DLV) Клеменс Прокоп заявил, что в случае достоверности сообщений о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не стали расследовать положительные
допинг-пробы ямайских спринтеров с Олимпийских игр 2008 года, это является серьезным ударом по доверию к обеим организациям.
В воскресенье на немецком телеканале ARD выйдет новое расследование журналиста Хайо Зеппельта, посвященное перепроверкам
«Если это правда, это серьезный удар по доверию к МОК и WADA. Поведение двух организаций абсурдно», — заявил Прокоп ARD.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter