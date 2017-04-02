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https://sport.mail.ru/news/athletics/29285986/
2 апреля 2017, 18:23 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Прокоп: Отсутствие расследования в отношении ямайцев — удар по доверию к МОК и WADA

Президент Немецкого легкоатлетического союза (DLV) Клеменс Прокоп заявил, что в случае достоверности сообщений о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не стали расследовать положительные допинг-пробы ямайских спринтеров с Олимпийских игр 2008 года, это является серьезным ударом по доверию к обеим организациям.

В воскресенье на немецком телеканале ARD выйдет новое расследование журналиста Хайо Зеппельта, посвященное перепроверкам допинг-проб с летней Олимпиады в Пекине. В анонсе фильма, размещенном на сайте sportschau.de, утверждается, что по итогам перепроверки в допинг-пробах многих ямайцев был обнаружен запрещенный препарат кленбутерол, однако МОК и WADA не стали проводить расследование.

«Если это правда, это серьезный удар по доверию к МОК и WADA. Поведение двух организаций абсурдно», — заявил Прокоп ARD.
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