В воскресенье на немецком телеканале ARD выйдет новое расследование журналиста Хайо Зеппельта, посвященное перепроверкам допинг-проб с летней Олимпиады в Пекине. В анонсе фильма, размещенном на сайте sportschau.de, утверждается, что по итогам перепроверки в допинг-пробах многих ямайцев был обнаружен запрещенный препарат кленбутерол, однако МОК и WADA не стали проводить расследование.

«Если это правда, это серьезный удар по доверию к МОК и WADA. Поведение двух организаций абсурдно», — заявил Прокоп ARD.