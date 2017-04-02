МОК и WADA не стали расследовать положительные пробы ямайских спринтеров с Игр-2008

Ранее стало известно, что ARD 2 апреля покажет новый фильм о допинге, речь в котором пойдет о перепроверке проб с Олимпийских игр.

Фильм будет посвящен положительным пробам ямайских спринтеров с Игр в Пекине, в крови которых было обнаружено незначительно количество кленбутерола. Пробы были выявлены после перепроверки. Имена спортсменов не называются. МОК и WADA были в курсе случившегося, но не стали проводить расследование.