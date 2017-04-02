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https://sport.mail.ru/news/athletics/29285898/
2 апреля 2017, 18:12 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

МОК и WADA не стали расследовать положительные пробы ямайских спринтеров с Игр-2008

Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не стали расследовать положительные допинг-пробы ямайских спринтеров с Олимпийских игр 2008 года, сообщает немецкий телеканал ARD.

Ранее стало известно, что ARD 2 апреля покажет новый фильм о допинге, речь в котором пойдет о перепроверке проб с Олимпийских игр.

Фильм будет посвящен положительным пробам ямайских спринтеров с Игр в Пекине, в крови которых было обнаружено незначительно количество кленбутерола. Пробы были выявлены после перепроверки. Имена спортсменов не называются. МОК и WADA были в курсе случившегося, но не стали проводить расследование.
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В ВАДА объяснили, почему не расследовали положительные допинг-пробы ямайцев

Генеральный директор Всемирного атидопингового агентства Оливье Ниггли прокомментировал информацию немецкого телеканала ARD, который утверждает, что МОК и ВАДА проигнорировали положительные допинг-пробы ямайских спортсменов с ОИ-2008.
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