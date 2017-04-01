Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/29281613/
1 апреля 2017, 22:00 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

CAS пока не назначил дату рассмотрения апелляции легкоатлетки Татьяны Лебедевой

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне еще не назначил дату рассмотрения апелляции российской прыгуньи в длину Татьяны Лебедевой на лишение ее двух серебряных медалей Олимпийских игр 2008 года. Об этом Лебедева заявила ТАСС.

25 января МОК лишил спортсменку медалей так как после перепроверки <nobr>допинг-проб</nobr> Игр-2008 у нее было обнаружено запрещенное вещество туринабол. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Пока даты рассмотрения нет. Мое дело объединено c делами Марии Абакумовой и Екатерины Гниденко. Что касается работы в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), то я сообщила о завершении работы там после начала разбирательства», — сказала Лебедева.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) лишил спортсменку медалей, так как после перепроверки допинг-проб Игр-2008 у нее было обнаружено запрещенное вещество туринабол. На Олимпиаде в Пекине она показала второй результат в прыжках в длину и в тройном прыжке. 10 февраля легкоатлетка подала апелляцию в CAS.

Лебедева, которая уже завершила спортивную карьеру и сейчас представляет Волгоградскую область в Совете Федерации, также является олимпийской чемпионкой 2004 года в прыжках в длину, в ее активе бронза этих Игр в тройном прыжке и серебро Олимпиады 2000 года в Сиднее (тройной).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Российская бегунья Савинова обжаловала в CAS четырехлетнюю дисквалификацию за допинг

Российская бегунья Мария Савинова подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение о ее дисквалификации на четыре года за применение допинга, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
Еще 7 новостей  Все новости
1 апреля

Жулин: нужно не быть российским танцевальным дуэтом, чтобы войти в тройку на ЧМ

CAS пока не назначил дату рассмотрения апелляции легкоатлетки Татьяны Лебедевой

Глава ФФККР: российские фигуристы решили основные задачи на чемпионате мира