CAS пока не назначил дату рассмотрения апелляции легкоатлетки Татьяны Лебедевой
МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне еще не назначил дату рассмотрения апелляции российской прыгуньи в длину Татьяны Лебедевой на лишение ее двух серебряных медалей Олимпийских игр 2008 года. Об этом Лебедева заявила ТАСС.
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«Пока даты рассмотрения нет. Мое дело объединено c делами Марии Абакумовой и Екатерины Гниденко. Что касается работы в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), то я сообщила о завершении работы там после начала разбирательства», — сказала Лебедева.
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Лебедева, которая уже завершила спортивную карьеру и сейчас представляет Волгоградскую область в Совете Федерации, также является олимпийской чемпионкой 2004 года в прыжках в длину, в ее активе бронза этих Игр в тройном прыжке и серебро Олимпиады 2000 года в Сиднее (тройной).
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