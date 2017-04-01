CAS пока не назначил дату рассмотрения апелляции легкоатлетки Татьяны Лебедевой

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«Пока даты рассмотрения нет. Мое дело объединено c делами Марии Абакумовой и Екатерины Гниденко. Что касается работы в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), то я сообщила о завершении работы там после начала разбирательства», — сказала Лебедева.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) лишил спортсменку медалей, так как после перепроверки допинг-проб Игр-2008 у нее было обнаружено запрещенное вещество туринабол. На Олимпиаде в Пекине она показала второй результат в прыжках в длину и в тройном прыжке. 10 февраля легкоатлетка подала апелляцию в CAS.

Лебедева, которая уже завершила спортивную карьеру и сейчас представляет Волгоградскую область в Совете Федерации, также является олимпийской чемпионкой 2004 года в прыжках в длину, в ее активе бронза этих Игр в тройном прыжке и серебро Олимпиады 2000 года в Сиднее (тройной).