Российская бегунья Савинова обжаловала в CAS четырехлетнюю дисквалификацию за допинг

Комиссия WADA в ноябре 2015 года рекомендовала за нарушения антидопинговых правил перед Играми-2012, которые были сокрыты IAAF и РУСАДА, пожизненно отстранить ряд российских легкоатлетов, включая Савинову. Позже IAAF направила допинговые дела на рассмотрение CAS.

В феврале 2017 года CAS дисквалифицировал Савинову, которая с 2014 года носит фамилию Фарносова, на четыре года и лишил ее медалей в период с 26 июля 2010 по 19 августа 2013 года, в том числе золотых наград чемпионата мира 2011 года и Олимпийских игр Лондона на дистанции 800 метров.