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30 марта 2017, 19:42 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Российская бегунья Савинова обжаловала в CAS четырехлетнюю дисквалификацию за допинг

Российская бегунья Мария Савинова подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение о ее дисквалификации на четыре года за применение допинга, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Комиссия WADA в ноябре 2015 года рекомендовала за нарушения антидопинговых правил перед Играми-2012, которые были сокрыты IAAF и РУСАДА, пожизненно отстранить ряд российских легкоатлетов, включая Савинову. Позже IAAF направила допинговые дела на рассмотрение CAS.

В феврале 2017 года CAS дисквалифицировал Савинову, которая с 2014 года носит фамилию Фарносова, на четыре года и лишил ее медалей в период с 26 июля 2010 по 19 августа 2013 года, в том числе золотых наград чемпионата мира 2011 года и Олимпийских игр Лондона на дистанции 800 метров.
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Новости Легкой атлетики

Бегунья Савинова-Фарносова подала апелляцию в CAS на дисквалификацию

Бегунья Савинова-Фарносова подала апелляцию в CAS на дисквалификацию

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Российская легкоатлетка Мария Савинова-Фарносова, дисквалифицированная за нарушение антидопинговых правил, подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). Об этом сообщает портал Inside the Games.
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