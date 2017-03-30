Российская бегунья Савинова обжаловала в CAS четырехлетнюю дисквалификацию за допинг
Российская бегунья Мария Савинова подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение о ее дисквалификации на четыре года за применение допинга, сообщили агентству «Р-Спорт» в
пресс-службе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
Комиссия WADA в ноябре 2015 года рекомендовала за нарушения антидопинговых правил перед Играми-2012, которые были сокрыты IAAF и РУСАДА, пожизненно отстранить ряд российских легкоатлетов, включая Савинову. Позже IAAF направила допинговые дела на рассмотрение CAS.
В феврале 2017 года CAS дисквалифицировал Савинову, которая с 2014 года носит фамилию Фарносова, на четыре года и лишил ее медалей в период с 26 июля 2010 по 19 августа 2013 года, в том числе золотых наград чемпионата мира 2011 года и Олимпийских игр Лондона на дистанции 800 метров.
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