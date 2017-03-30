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30 марта 2017, 19:41 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Следующее заседание президиума ВФЛА запланировано на 27 апреля

Следующее заседание президиума Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) запланировано на 27 апреля, сообщил агентству «Р-Спорт» исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин.

В ноябре 2015 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) временно отстранила ВФЛА после того, как независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил. В феврале этого года глава рабочей группы по восстановлению членства ВФЛА Руне Андерсен сообщил, что о восстановлении не имеет смысла говорить до ноября — срока, когда, возможно, будет восстановлено в правах Российское антидопинговое агентство.

«Следующее заседание президиума ВФЛА запланировано на 27 апреля в Москве», — сказал Паркин по телефону.
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