Бегунья Савинова-Фарносова подала апелляцию в CAS на дисквалификацию

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Дата рассмотрения апелляции россиянки не уточняется.

10 февраля CAS объявил о дисквалификации Савиновой-Фарносовой на основании данных биологического паспорта и дополнительных доказательств. Все результаты спортсменки с 26 июля 2010 года по 19 августа 2013 года аннулированы.

Савинова завоевала золото Олимпиады 2012 года в Лондоне на дистанции 800 метров. Международный олимпийский комитет (МОК) сможет лишить ее медали только после рассмотрения апелляции.