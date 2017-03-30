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30 марта 2017, 16:22 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Бегунья Савинова-Фарносова подала апелляцию в CAS на дисквалификацию

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Российская легкоатлетка Мария Савинова-Фарносова, дисквалифицированная за нарушение антидопинговых правил, подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). Об этом сообщает портал Inside the Games.

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Дата рассмотрения апелляции россиянки не уточняется.

10 февраля CAS объявил о дисквалификации Савиновой-Фарносовой на основании данных биологического паспорта и дополнительных доказательств. Все результаты спортсменки с 26 июля 2010 года по 19 августа 2013 года аннулированы.

Савинова завоевала золото Олимпиады 2012 года в Лондоне на дистанции 800 метров. Международный олимпийский комитет (МОК) сможет лишить ее медали только после рассмотрения апелляции.
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Команде Бразилии вручили бронзу ОИ-2008 в эстафете 4×100 после отстранения россиянок

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Бразильские легкоатлетки, занявшие четвертое место на Олимпийских играх 2008 года в эстафете 4×100 метров, получили бронзовые медали после дисквалификации российской четверки. Торжественная церемония прошла во время гала-вечера Национального олимпийского комитета Бразилии.
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30 марта

Бегунья Савинова-Фарносова подала апелляцию в CAS на дисквалификацию

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