Бегунья Савинова-Фарносова подала апелляцию в CAS на дисквалификацию
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Российская легкоатлетка Мария
Савинова-Фарносова, дисквалифицированная за нарушение антидопинговых правил, подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). Об этом сообщает портал Inside the Games.
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Дата рассмотрения апелляции россиянки не уточняется.
10 февраля CAS объявил о дисквалификации
Савинова завоевала золото Олимпиады 2012 года в Лондоне на дистанции 800 метров. Международный олимпийский комитет (МОК) сможет лишить ее медали только после рассмотрения апелляции.
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