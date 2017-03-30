Команде Бразилии вручили бронзу ОИ-2008 в эстафете 4×100 после отстранения россиянок

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Россиянки в Пекине завоевали золото, но после перепроверки Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение аннулировать результат сборной России из-за положительной допинг-пробы Юлии Чермошанской.

На гала-вечере НОК Бразилии во Дворце Планалту в городе Бразилиа вручались награды лучшим победителям и призерам Олимпийских игр 2016 года в различных видах спорта. Вручение наград бразильянкам прошло в начале вечера. Легкоатлетки Роземар Коэльо Нето, Лусимар де Моура, Таисса Прести и Розагнела Сантос поднялись на пьедестал и получили бронзовые медали из рук представителя МОК.

После дисквалификации россиянок золото досталось команде Бельгии, серебро — сборной Нигерии.