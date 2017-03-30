Команде Бразилии вручили бронзу ОИ-2008 в эстафете 4×100 после отстранения россиянок
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Бразильские легкоатлетки, занявшие четвертое место на Олимпийских играх 2008 года в эстафете 4×100 метров, получили бронзовые медали после дисквалификации российской четверки. Торжественная церемония прошла во время
гала-вечера Национального олимпийского комитета Бразилии.
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Россиянки в Пекине завоевали золото, но после перепроверки Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение аннулировать результат сборной России
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После дисквалификации россиянок золото досталось команде Бельгии, серебро — сборной Нигерии.
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