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30 марта 2017, 7:59 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Команде Бразилии вручили бронзу ОИ-2008 в эстафете 4×100 после отстранения россиянок

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Бразильские легкоатлетки, занявшие четвертое место на Олимпийских играх 2008 года в эстафете 4×100 метров, получили бронзовые медали после дисквалификации российской четверки. Торжественная церемония прошла во время гала-вечера Национального олимпийского комитета Бразилии.

Бразильянки получили награды во время <nobr>гала-вечера</nobr> Национального олимпийского комитета Бразилии. Увеличить
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Россиянки в Пекине завоевали золото, но после перепроверки Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение аннулировать результат сборной России из-за положительной допинг-пробы Юлии Чермошанской.

На гала-вечере НОК Бразилии во Дворце Планалту в городе Бразилиа вручались награды лучшим победителям и призерам Олимпийских игр 2016 года в различных видах спорта. Вручение наград бразильянкам прошло в начале вечера. Легкоатлетки Роземар Коэльо Нето, Лусимар де Моура, Таисса Прести и Розагнела Сантос поднялись на пьедестал и получили бронзовые медали из рук представителя МОК.

После дисквалификации россиянок золото досталось команде Бельгии, серебро — сборной Нигерии.
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Команде Бразилии вручили бронзу ОИ-2008 в эстафете 4х100 после отстранения россиянок