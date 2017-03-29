Недавно бронзовый призер чемпионата России по прыжкам в длину Максим Колесников прилетел в Израиль, чтобы пройти алию и начать выступление за сборную этой страны. Максиму 26 лет, и в его планах выйти на уровень 8.30 м, что позволит ему не только отобраться на чемпионат мира, но и бороться за попадание в топ-8 на любом международном старте. На недавнем чемпионате России он показал 8.01.

Стоит задаться вопросом: первая ли это ласточка перед повальным переходом большой массы наших атлетов в другие родственные сборные, в случае отстранения ВФЛА и после ноября 2017, или просто всего лишь одиночный случай.

И тут, как мне кажется, очень важно понимание уровня спортсмена, который решился на смену гражданства. Максим — это атлет, который за несколько лет дорос до уровня сборной и выступлений на крупных международных стартах, но вряд ли на которого возлагает медальные планы наше руководство, так называемый «турист» при поездках на чемпионаты мира, Европы и Олимпийские игры. Вообще, этот термин характерен только для нашей страны. В других странах, люди выполнившие норматив на чемпионат мира, и отобравшиеся на национальном чемпионате, считают, что заслужили право выступить на главном старте года и представлять свою родину. Поэтому из многих государств, где считается, что легкая атлетика не так развита, как в России, приезжают десятки спортсменов на каждые мировые форумы, бегут, отстаивают свою честь и честь своей страны. Но у нас команду пытаются сформировать максимально «боевой» и очень часто пренебрегают атлетами, способными лишь на места во втором десятке, оставляя их дома.

После недавних событий, связанных с отъездом нового информатора Андрея Дмитриева и тяжелых дебатов на конгрессе ВАДА, представляется маловероятным, что ИААФ возьмет и вернет всех наших атлетов в свою легкоатлетическую семью. Иначе странно было б, что ВАДА и ИААФ потратили столько времени на определение права некоторых атлетов стартовать под нейтральным флагом, а потом через пару месяцев возьмут и допустят всех сразу.

Так вот список кандидатов на «нейтральное выступление» не так велик, и большинство из атлетов, подавших заявки и еще даже не получивших положительный ответ, относятся к нашим «медальным надеждам», в то время как на типичных «туристов» нет денег на дополнительные допинг пробы, да и просто времени отстаивать интересы каждого такого спортсмена.

А таких спортсменов в несколько раз больше. Вот и видя, что уходят их лучшие, а у кого-то последние, годы в спорте, «туристы» начнут проситься в другие команды, чтобы получить возможность выступить за рубежом на более высоком уровне. Многие из них выполняют норматив для участия в Олимпийских играх не каждый сезон, так что страха от карантина на участие в главных соревнованиях четырехлетия у них нет. Да и другой вариант развития карьеры для них, скорее всего, подразумевает выступление лишь внутри России и призрачный шанс ближе к 2020, до которого еще надо дотянуть в нынешних непростых финансовых условиях.

Через год, если ситуация так и будет «лишь улучшаться» по словам Себастьяна Коу, а до реального восстановления все еще не дойдет, желающих перейти станет гораздо больше, а среди них будут уже и молодые атлеты, которые ни разу не выступали за сборную, с огромным потенциалом, и карантин на которых распространяться не будет. Вот тогда болельщикам останется лишь надеяться на патриотизм наших спортсменов.

Как бы хотелось, чтобы все эти предположения остались лишь гипотезой. Но мне, как представителю этих самых «туристов» тоже хотелось бы иметь возможность в недалеком будущем закончить карьеру не на Кубке России или Мемориале братьев Знаменских в окружении до боли знакомых соперников, а на международном старте с участием ряда сильнейших бегунов мира и обязательно под нашим триколором.

Вячеслав Соколов