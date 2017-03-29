Вице-чемпионка ОИ-2012 Булут дисквалифицирована, медаль должна получить Томашова

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В марте 2016 года Булут была отстранена от соревнований из-за отклонений в ее биологическом паспорте. Объяснения 24-летней спортсменки не устроили IAAF, ей назначена дисквалификация на 4 года, также аннулированы все ее результаты с 2011 года.

Олимпийской чемпионкой 2012 года в беге на 1500 метров стала турчанка Аслы Алптекин, которая позднее была дисквалифицирована и лишена всех медалей с 29 июля 2010 года. Второй стала Булут, третьей — Мариам Юсуф Джамал из Бахрейна, четвертой — россиянка Татьяна Томашова. Таким образом, Томашова должна получить серебряную медаль ОИ-2012.