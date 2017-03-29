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29 марта 2017, 15:40 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Вице-чемпионка ОИ-2012 Булут дисквалифицирована, медаль должна получить Томашова

МОСКВА, 29 мар — Р-Спорт. Обладательница серебряной медали Олимпийских игр-2012 в беге на 1500 метров турчанка Гамзе Булут дисквалифицирована Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте IAAF.

Вице-чемпионка ОИ-2012 Булут дисквалифицирована медаль должна получить Томашова - Фото Увеличить
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В марте 2016 года Булут была отстранена от соревнований из-за отклонений в ее биологическом паспорте. Объяснения 24-летней спортсменки не устроили IAAF, ей назначена дисквалификация на 4 года, также аннулированы все ее результаты с 2011 года.

Олимпийской чемпионкой 2012 года в беге на 1500 метров стала турчанка Аслы Алптекин, которая позднее была дисквалифицирована и лишена всех медалей с 29 июля 2010 года. Второй стала Булут, третьей — Мариам Юсуф Джамал из Бахрейна, четвертой — россиянка Татьяна Томашова. Таким образом, Томашова должна получить серебряную медаль ОИ-2012.
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