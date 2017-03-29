Вице-чемпионка ОИ-2012 Булут дисквалифицирована, медаль должна получить Томашова
МОСКВА, 29 мар —
Р-Спорт. Обладательница серебряной медали Олимпийских игр-2012 в беге на 1500 метров турчанка Гамзе Булут дисквалифицирована Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте IAAF.
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В марте 2016 года Булут была отстранена от соревнований
Олимпийской чемпионкой 2012 года в беге на 1500 метров стала турчанка Аслы Алптекин, которая позднее была дисквалифицирована и лишена всех медалей с 29 июля 2010 года. Второй стала Булут, третьей — Мариам Юсуф Джамал из Бахрейна, четвертой — россиянка Татьяна Томашова. Таким образом, Томашова должна получить серебряную медаль ОИ-2012.
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