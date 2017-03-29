Легкоатлетический стадион с теннисными кортами и футбольным полем появится в Калуге
КАЛУГА, 29 марта. /Корр. ТАСС Алевтина Зубрилина/. Стадион, на котором можно будет заниматься всеми видами легкой атлетики, а также футболом, теннисом и баскетболом, будет построен в Калуге на месте нынешнего сквера Волкова. На эти цели требуется более 100 млн рублей, сообщил ТАСС городской голова Калуги Константин Горобцов.
«Проект легкоатлетического стадиона уже есть. Он будет включать беговые дорожки на 400 метров, футбольное поле, волейбольные и баскетбольные площадки, яма для прыжков в длину и сектор для прыжков в высоту, теннисный корт», — сказал Горобцов.
Здесь будет обустроена соответствующая инфраструктура — раздевалки, душевые, зоны отдыха. Часть расходов на строительство объекта будет финансирована за счет городского бюджета, остальная — с привлечением инвесторов. Горобцов намерен предложить крупным предприятиям города заняться обустройством волейбольной и баскетбольной площадок.
Площадь сквера Волкова составляет около 130 тыс. кв. метров, раньше здесь тренировались спортсмены и проводились массовые мероприятия. В настоящее время вся территория находится в запустении.
Сейчас первостепенным для Калуги является проект создания парка отдыха на территории бывшего городского рынка, после этого власти намерены вплотную заняться строительством легкоатлетического стадиона. В этом году в Калуге начнется реализация федерального проекта по строительству Дворца спорта, поэтому легкоатлетический стадион станет вторым по масштабам спортивным объектом города.
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