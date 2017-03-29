Легкоатлетический стадион с теннисными кортами и футбольным полем появится в Калуге

«Проект легкоатлетического стадиона уже есть. Он будет включать беговые дорожки на 400 метров, футбольное поле, волейбольные и баскетбольные площадки, яма для прыжков в длину и сектор для прыжков в высоту, теннисный корт», — сказал Горобцов.

Здесь будет обустроена соответствующая инфраструктура — раздевалки, душевые, зоны отдыха. Часть расходов на строительство объекта будет финансирована за счет городского бюджета, остальная — с привлечением инвесторов. Горобцов намерен предложить крупным предприятиям города заняться обустройством волейбольной и баскетбольной площадок.

Площадь сквера Волкова составляет около 130 тыс. кв. метров, раньше здесь тренировались спортсмены и проводились массовые мероприятия. В настоящее время вся территория находится в запустении.

Сейчас первостепенным для Калуги является проект создания парка отдыха на территории бывшего городского рынка, после этого власти намерены вплотную заняться строительством легкоатлетического стадиона. В этом году в Калуге начнется реализация федерального проекта по строительству Дворца спорта, поэтому легкоатлетический стадион станет вторым по масштабам спортивным объектом города.