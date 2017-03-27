У Лебедевой пытаются отнять олимпийское золото

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

C формальной точки зрения намерения австралийки Бронвин Томпсон, Анжу Бобби Джордж из Индии и англичанки Джейд Джонсон не имеют под собой никакой почвы. Можно сколько угодно говорить о том, что впоследствии каждая из наших прыгуний, которые в Афинах оккупировали весь пьедестал, была уличена в употреблении допинга. Но на момент 2004 года Лебедева, Мелешина (Симагина) и Котова были и теперь уже навсегда останутся для истории «чистыми» спортсменками. Доказать обратное физически невозможно. Допинг-пробы по тогдашним правилам хранились максимум восемь лет, и теперь уже уничтожены. А дисквалифицировать спортсмена без конкретных результатов перепроверки, только лишь на основании домыслов, — до такого пока не дошла ни одна международная федерация, включая ИААФ.

Можно предположить, что чаша терпения трио прыгуний, все из которых по совпадению представляют страны Британского Содружества, переполнилась после недавнего известия о допинговых проблемах Лебедевой. Напомним, олимпийскую чемпионку 2004 года обвиняют в употреблении запрещенных препаратов во время следующих Игр, в 2008 году в Пекине, в результате чего Лебедева может лишиться двух своих серебряных медалей. Впрочем, знаменитая спортсменка подала апелляцию, и пока речи о возврате даже пекинских медалей не идет — слушаний еще не было.

БОББИ ДЖОРДЖ: РУССКИХ МОШЕННИКОВ ПРИКРЫВАЛА МАФИЯ

Как бы там ни было, в попытке переписать историю в свою пользу иностранные прыгуньи готовы, похоже, на многое. Абсурдность идеи получить медаль спустя 13 (!) лет после самой Олимпиады, а также прямое противоречие действующему спортивному законодательству, похоже, никого не смущает. Не исключено, что когда-нибудь допинговые пробы действительно будут храниться вечно, а историю будут переписывать и спустя десятилетия. Но пока технические возможности, а главное, законы, этого не позволяют, требовать себе награды просто потому, что «очень хочется», как минимум спорно.

Особенно интересным здесь представляется случай прыгуньи в длину из Индии Анжу Бобби Джордж. В олимпийском финале Афин она финишировала шестой с национальным рекордом 6,83 м. Впереди индианки оказались три россиянки (все с прыжками за семь метров), австралийка Томпсон и американка Мэрион Джонс. Джонс впоследствии была дисквалифицирована, и Джордж поднялась на пятую позицию. Для Индии даже это достижение стало фантастикой. За всю историю, у страны было всего две олимпийские награды в легкой атлетике, и те были завоеваны аж в 1900 году в Париже. После ухода из спорта Джордж никого даже примерно равного ей по классу в стране так и не появилось. Но свой самый реальный шанс войти в национальную историю как героиня прыгунья в 2004-м упустила.

— Я отдаю себе отчет в том, что, если следовать правилам, нам очень сложно будет добиться серебряной медали Афин, — заявил «СЭ» муж и бывший тренер спортсменки Роберт Бобби Джордж. — Но поймите и нас тоже: мы всей душой чувствуем, что мы правы. Я не знаю, сколько лет там хранятся допинг-пробы, но точно знаю, что в 2004-м Анжу сделала для своей страны нечто невероятное, но мошенники нас этого лишили. Я очень надеюсь, что теперь национальные федерации помогут нам в общении с ИААФ по этому вопросу.

— У вас нет никаких оснований называть россиянок мошенниками — свои награды в 2004-м они выиграли абсолютно законно.

— Я не знаю, как ситуацию представляют российские СМИ. Но в моей голове не укладывается, как люди могли столько лет выступать, проходить все контроли, и при этом только после перепроверок оказаться «грязными». Их что, проверяли только на соревнованиях, а не в тренировочном процессе? Я думаю, нет… Видимо, существовала целая мафия, которая покрывала положительные пробы. А пострадала в итоге моя жена.

— Я правильно понимаю, что для Индии олимпийская награда в легкой атлетике — это космос, и поэтому вы готовы биться даже ради теоретического шанса заполучить ее задним числом?

— Анжу и так сделала для своей страны очень много. В 2003-м она заняла третье место на чемпионате мира и стала единственной нашей легкоатлеткой, кому удалось завоевать там награду. В 2005-м она была второй на Мировом легкоатлетическом финале в Монте-Карло, но после дисквалификации результата Котовой теперь считается там победительницей. Все это, конечно, замечательно. Но я считаю, олимпийская медаль Афин — ее по праву.

— Ваша супруга сдавала допинг-пробы во время Игр 2004 года?

— Конечно. Насколько я помню, дважды. Анжу выступала в своей карьере на двух Олимпиадах, на множестве международных турниров, входила в пул тестирования. К ней никогда не было никаких вопросов у допинг-служб.

— Чем вы сейчас занимаетесь, после того как она закончила карьеру?

— У нас свой фонд, который помогает молодым индийским легкоатлетам, а также тренировочный центр.

УЧЕНЫЙ ОБНАРУЖИЛ В ФРГ СИСТЕМНЫЙ ДОПИНГ

Еще одна любопытная допинговая новость выходных пришла из Германии. Немецкий ученый Симон Кривец в процессе подготовки докторской диссертации в Университете Гамбурга заполучил информацию о том, что в период с конца 1960-х до начала 1990-х как минимум 30 легкоатлетов, представлявших ФРГ, употребляли допинг. В этом признались на условиях анонимности сами спортсмены.

Кривец сделал опрос среди 121 бывшего легкоатлета, из которых 31 сообщил, что действительно на протяжении спортивной карьеры употребляли стероиды. Самыми распространенными препаратами были «Дианабол» и «Стромба» — то есть метандиенон и станозолол соответственно. Это классические допинговые препараты середины прошлого века, которые на данный момент довольно легко ловятся и используются редко. По данным WRD, Кривец в своей диссертации сделал вывод, что в стране существовала целая система распространения допинговых препаратов. Эту информацию подтвердил и метатель диска Клаус-Петтер Хенниг, выступавший на Олимпийских играх 1968 и 1972 годов.