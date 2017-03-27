Лебедева: Много чести реагировать на призыв прыгуний расследовать итоги ОИ-2004
СОЧИ, 27 мар —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Слишком большой честью для иностранных спортсменок будет реакция на их призыв провести расследование по поводу справедливости результатов российских прыгуний в длину на Олимпиаде 2004 года, заявила агентству «Р-Спорт» чемпионка Игр-2004 Татьяна Лебедева.
На Играх-2004 в секторе прыжков в длину весь пьедестал заняли россиянки — Лебедева, Ирина Мелешина и Татьяна Котова. Спустя несколько лет все три россиянки были наказаны за различные нарушения антидопинговых правил, но их пробы с ОИ-2004 были отрицательными. В воскресенье Courier Mail сообщил, что австралийка Бронвин Томпсон, британка Джейд Джонсон и Анджу Бобби Джордж из Индии, занявшие в Афинах 4−6-е места, призвали провести справедливое расследование.
«Тут даже это
«Да, вы можете хранить пробы именно в научных целях, а когда начинается манипуляция… От этого олимпийское движение не выигрывает, — продолжила она. — Плюс учитывая, что это англоязычные спортсменки, если хотят, то пусть заявляют. Я считаю, что слишком много чести обращать на это внимание».
Пробы с Игр в Афинах уже уничтожены в связи с истечением срока хранения.
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