Лебедева: Много чести реагировать на призыв прыгуний расследовать итоги ОИ-2004

На Играх-2004 в секторе прыжков в длину весь пьедестал заняли россиянки — Лебедева, Ирина Мелешина и Татьяна Котова. Спустя несколько лет все три россиянки были наказаны за различные нарушения антидопинговых правил, но их пробы с ОИ-2004 были отрицательными. В воскресенье Courier Mail сообщил, что австралийка Бронвин Томпсон, британка Джейд Джонсон и Анджу Бобби Джордж из Индии, занявшие в Афинах 4−6-е места, призвали провести справедливое расследование.

«Тут даже это как-то комментировать не хочется, слишком много чести будет дано тому, кто что-то думает и заявляет, — сказала Лебедева по телефону. — Раз человека когда-то дисквалифицировали, то за это надо всего лишать… Я считаю, что это бред. МОК открыл ящик Пандоры, когда начали открывать пятилетние, десятилетние пробы. Это как раз приводит к цепочке, что все друг друга начинают подозревать, обвинять. Я считаю, что нужно смотреть здесь и сейчас».

«Да, вы можете хранить пробы именно в научных целях, а когда начинается манипуляция… От этого олимпийское движение не выигрывает, — продолжила она. — Плюс учитывая, что это англоязычные спортсменки, если хотят, то пусть заявляют. Я считаю, что слишком много чести обращать на это внимание».

Пробы с Игр в Афинах уже уничтожены в связи с истечением срока хранения.