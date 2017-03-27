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27 марта 2017, 14:37 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Лебедева: Много чести реагировать на призыв прыгуний расследовать итоги ОИ-2004

СОЧИ, 27 мар — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Слишком большой честью для иностранных спортсменок будет реакция на их призыв провести расследование по поводу справедливости результатов российских прыгуний в длину на Олимпиаде 2004 года, заявила агентству «Р-Спорт» чемпионка Игр-2004 Татьяна Лебедева.

На Играх-2004 в секторе прыжков в длину весь пьедестал заняли россиянки — Лебедева, Ирина Мелешина и Татьяна Котова. Спустя несколько лет все три россиянки были наказаны за различные нарушения антидопинговых правил, но их пробы с ОИ-2004 были отрицательными. В воскресенье Courier Mail сообщил, что австралийка Бронвин Томпсон, британка Джейд Джонсон и Анджу Бобби Джордж из Индии, занявшие в Афинах 4−6-е места, призвали провести справедливое расследование.

«Тут даже это как-то комментировать не хочется, слишком много чести будет дано тому, кто что-то думает и заявляет, — сказала Лебедева по телефону. — Раз человека когда-то дисквалифицировали, то за это надо всего лишать… Я считаю, что это бред. МОК открыл ящик Пандоры, когда начали открывать пятилетние, десятилетние пробы. Это как раз приводит к цепочке, что все друг друга начинают подозревать, обвинять. Я считаю, что нужно смотреть здесь и сейчас».

«Да, вы можете хранить пробы именно в научных целях, а когда начинается манипуляция… От этого олимпийское движение не выигрывает, — продолжила она. — Плюс учитывая, что это англоязычные спортсменки, если хотят, то пусть заявляют. Я считаю, что слишком много чести обращать на это внимание».

Пробы с Игр в Афинах уже уничтожены в связи с истечением срока хранения.
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