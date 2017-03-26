Трех российских призеров Олимпиады в Афинах просят проверить на допинг

Спортсменки уже обратились в национальные федерации с просьбой направить соответствующие запросы в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ) и Международный олимпийский комитет (МОК).

Если делу дадут ход, то оно будет направлено против россиянок Татьяны Лебедевой, Ирины Мелешиной и Татьяны Котовой, которые заняли весь пьедестал почета на тех Играх. При этом отмечается, что допинг-пробы с Олимпиады в Афинах не удастся проверить, так как они уже уничтожены после 10-летнего срока хранения.