Трех российских призеров Олимпиады в Афинах просят проверить на допинг
Три легкоатлетки, австралийка Бронвин Томпсон, Анджу Бобби Джордж из Индии и британка Джейд Джонсон, рассчитывают инициировать расследование справедливости результатов соревнований по прыжкам в длину на Олимпиаде 2004 года в Афинах, информирует insidethegames.biz.
Спортсменки уже обратились в национальные федерации с просьбой направить соответствующие запросы в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ) и Международный олимпийский комитет (МОК).
Если делу дадут ход, то оно будет направлено против россиянок Татьяны Лебедевой, Ирины Мелешиной и Татьяны Котовой, которые заняли весь пьедестал почета на тех Играх. При этом отмечается, что
Добавим, что все три российские спортсменки наказывались за нарушение антидопинговых правил. Так, 25 января МОК объявил о лишении Лебедевой серебряных медалей Олимпиады-2008 в прыжках в длину и в тройном прыжке по результатам перепроверки
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