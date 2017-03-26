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26 марта 2017, 20:03 | Летние: Легкая атлетика | Спорт-Экспресс

Трех российских призеров Олимпиады в Афинах просят проверить на допинг

Три легкоатлетки, австралийка Бронвин Томпсон, Анджу Бобби Джордж из Индии и британка Джейд Джонсон, рассчитывают инициировать расследование справедливости результатов соревнований по прыжкам в длину на Олимпиаде 2004 года в Афинах, информирует insidethegames.biz.

Спортсменки уже обратились в национальные федерации с просьбой направить соответствующие запросы в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ) и Международный олимпийский комитет (МОК).

Если делу дадут ход, то оно будет направлено против россиянок Татьяны Лебедевой, Ирины Мелешиной и Татьяны Котовой, которые заняли весь пьедестал почета на тех Играх. При этом отмечается, что допинг-пробы с Олимпиады в Афинах не удастся проверить, так как они уже уничтожены после 10-летнего срока хранения.

Добавим, что все три российские спортсменки наказывались за нарушение антидопинговых правил. Так, 25 января МОК объявил о лишении Лебедевой серебряных медалей Олимпиады-2008 в прыжках в длину и в тройном прыжке по результатам перепроверки допинг-пробы, в которой были обнаружены следы запрещенного препарата туринабола.
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