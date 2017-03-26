Коу: Фрэнки Фредерикс временно не будет исполнять свои обязанности в совете IAAF

В начале марта стало известно, что МОК проведет расследование обвинений в коррупции в отношении Фредерикса. Ранее французская газета Le Monde сообщила, что прокуратура расследует выплаты Фредериксу и Папе Массате Диаку, сыну бывшего главы IAAF Ламина Диака, которые были сделаны в 2009 году незадолго до голосования по выбору места проведения Олимпиады-2016.

Позже Фредерикс на фоне расследования в отношении него оставил пост председателя оценочной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по проведению летней Олимпиады-2024. Кроме того, Фредерикс покинул состав рабочей группы IAAF по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики.

«Я регулярно говорил с ним. Он решил отойти от всего этого, так как ему нужно время для решения всех проблем», — сказал Коу, слова которого приводит Рейтер.

Отмечается, что Фредерикс принял самостоятельное решение взять паузу в работе в совете IAAF и не писал заявление об отставке.