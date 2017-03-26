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26 марта 2017, 0:04 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Коу: Фрэнки Фредерикс временно не будет исполнять свои обязанности в совете IAAF

МОСКВА, 25 мар — Р-Спорт. Призер Олимпийских игр намибиец Фрэнки Фредерикс временно не будет исполнять свои обязанности в совете Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), заявил глава организации Себастьян Коу.

В начале марта стало известно, что МОК проведет расследование обвинений в коррупции в отношении Фредерикса. Ранее французская газета Le Monde сообщила, что прокуратура расследует выплаты Фредериксу и Папе Массате Диаку, сыну бывшего главы IAAF Ламина Диака, которые были сделаны в 2009 году незадолго до голосования по выбору места проведения Олимпиады-2016.

Позже Фредерикс на фоне расследования в отношении него оставил пост председателя оценочной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по проведению летней Олимпиады-2024. Кроме того, Фредерикс покинул состав рабочей группы IAAF по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики.

«Я регулярно говорил с ним. Он решил отойти от всего этого, так как ему нужно время для решения всех проблем», — сказал Коу, слова которого приводит Рейтер.

Отмечается, что Фредерикс принял самостоятельное решение взять паузу в работе в совете IAAF и не писал заявление об отставке.
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