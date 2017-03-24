Сергей Шубенков: Футболисты мне хвастались: у них только марихуану находят

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— Почему в индивидуальных видах спорта допинг — куда более частое явление, чем в командных?

— Может, потому, что возиться не хотят особо: там же надо сразу нескольких отловить спортсменов, чтобы команда была наказана. А вообще, сложно сравнивать легкую атлетику и, например, футбол. Наш вид спорта направлен на результат — видимый сразу, быстрый. Потому и допинга, наверное, больше. Нас и проверяют чаще. Мне знакомые футболисты хвастались: проверяют их пару раз в год — и то, максимум лишь марихуану находят.

— У тебя была надежда в прошлом году на суды?

— Как я понимаю, с юридической точки зрения суд не может сказать, что федерация приняла плохие правила. Суд проверяет лишь процедурные моменты. Правила есть? Есть. Имели право? Имели, правом своим воспользовались.

Больше всего обидно, что так часто меняются критерии. А многие критерии оказываются таковыми лишь в массовом сознании, а не по юридическим основаниям. Вот допустили к играм в Рио Дарью Клишину — все сразу начали говорить, что это потому что она три года тренировалась в Америке. Теперь выясняется, что критерий этот снят. А поговаривают, что и не было такого критерия — кому-то показалось.

— Ты сейчас подал заявку на выступление под нейтральным флагом…

— Так все говорят, но так говорить некорректно. Я подал заявку на выступление под нейтральным статусом. Я хочу выступать, и такая заявка — это моя единственная возможность сделать.

— Решение уже принято? Твоя заявка удовлетворена?

— Не раньше конца марта обещали дать ответ. Это процесс небыстрый, проверять обещают тотально. Как я понимаю, проверять будут вообще все допинг-пробы, какие есть.

— Если ты выступаешь не под флагом России, то на чьи деньги готовишься сейчас?

— Гмм, хороший вопрос… (надолго задумался). Вообще… надо решать проблемы по мере поступления. Так что пока жду ответа, а дальше буду разбираться.

— Если какая-то из стран-соседок тебе предложить выступать на следующих Играх под своим флагом… Например, Белоруссия или Казахстан?

— Там же три года надо чтобы прошло.

— Так ты успеваешь вписаться!

— Три года без соревнований? Ну уж нет!

— Ты много денег потерял из-за неучастия в Олимпийских Играх?

— У меня верные спонсоры. Из постоянных спонсоров никто со мной контрактов не разорвал. Но не прибавилось новых.

— Должны были?

— Да, перед Олимпиадой всегда! А больше всего я потерял призовые с коммерческих стартов. Вся Бриллиантовая лига мимо меня прошла.

— Ты несколько раз говорил по поводу допинг-скандалов, что всё это геополитические игры. Не пояснишь, что именно ты имеешь в виду?

— С геополитикой связано все это, конечно, не напрямую, а опосредованно. Дело в том, что имидж у России в зарубежных СМИ просто ужасный. И принимая решение, очень многие ориентируются именно на это. А потом проходит время — и все меняется. Вот прошел сейчас год — и уже говорят: да, мы не нашли нигде подтверждений, что это государственная программа. Да, это институциональный заговор. А это ведь совсем другое….

— Положа руку на сердце… Никогда допинг в глаза не видел?

— Мой допинг — вино.

— Вот как? И много?

— Стаканчик сухого красного вина — отличное средство для восстановления после стартов. Но не больше.