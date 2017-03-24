Еще четыре российских легкоатлета подали индивидуальные заявки в IAAF
МОСКВА, 24 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Еще четыре российских легкоатлета направили индивидуальные заявки в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) на допуск к международным стартам в качестве нейтральных спортсменов. Об этом ТАСС сообщила референт по международным вопросам Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Мария Трущенкова.
«Вячеслав Колесниченко, Василий Ларкин, а также ветераны Александр Корнажицкий и Анатолий Кругликов подали заявки в IAAF для участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе», — сказала она.
Ранее сообщалось, что ВФЛА окажет помощь в составлении и продвижении индивидуальных заявок спортсменов — ветеранов, которые хотят принять участие в летнем чемпионате Европы по легкой атлетике среди ветеранов. Турнир пройдет в датском Орхусе с 27 июля по 7 августа.
Колесниченко специализируется в беге на 200 м, Ларкин — в беге на сверхдлинные дистанции. Корнажицкий выступает в тройном прыжке, Кругликов — марафонец.
К 23 марта уже более 70 российских легкоатлетов подали заявки в IAAF. Российские легкоатлеты в связи с отстранением ВФЛА могут принимать участие в международных стартах только в нейтральном статусе и при условии соответствия критериям IAAF.
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