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24 марта 2017, 17:53 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Еще четыре российских легкоатлета подали индивидуальные заявки в IAAF

МОСКВА, 24 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Еще четыре российских легкоатлета направили индивидуальные заявки в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) на допуск к международным стартам в качестве нейтральных спортсменов. Об этом ТАСС сообщила референт по международным вопросам Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Мария Трущенкова.

«Вячеслав Колесниченко, Василий Ларкин, а также ветераны Александр Корнажицкий и Анатолий Кругликов подали заявки в IAAF для участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе», — сказала она.

Ранее сообщалось, что ВФЛА окажет помощь в составлении и продвижении индивидуальных заявок спортсменов — ветеранов, которые хотят принять участие в летнем чемпионате Европы по легкой атлетике среди ветеранов. Турнир пройдет в датском Орхусе с 27 июля по 7 августа.

Колесниченко специализируется в беге на 200 м, Ларкин — в беге на сверхдлинные дистанции. Корнажицкий выступает в тройном прыжке, Кругликов — марафонец.

К 23 марта уже более 70 российских легкоатлетов подали заявки в IAAF. Российские легкоатлеты в связи с отстранением ВФЛА могут принимать участие в международных стартах только в нейтральном статусе и при условии соответствия критериям IAAF.
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Глава IAAF Коу находился в здании парламента во время теракта в Лондоне

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МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу и директор по связям IAAF Джеки Брок-Дойл находились в здании парламента во время теракта в центре Лондона. Об этом сообщает портал Insidethegames.
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