Еще четыре российских легкоатлета подали индивидуальные заявки в IAAF

«Вячеслав Колесниченко, Василий Ларкин, а также ветераны Александр Корнажицкий и Анатолий Кругликов подали заявки в IAAF для участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе», — сказала она.

Ранее сообщалось, что ВФЛА окажет помощь в составлении и продвижении индивидуальных заявок спортсменов — ветеранов, которые хотят принять участие в летнем чемпионате Европы по легкой атлетике среди ветеранов. Турнир пройдет в датском Орхусе с 27 июля по 7 августа.

Колесниченко специализируется в беге на 200 м, Ларкин — в беге на сверхдлинные дистанции. Корнажицкий выступает в тройном прыжке, Кругликов — марафонец.

К 23 марта уже более 70 российских легкоатлетов подали заявки в IAAF. Российские легкоатлеты в связи с отстранением ВФЛА могут принимать участие в международных стартах только в нейтральном статусе и при условии соответствия критериям IAAF.