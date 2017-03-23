Глава IAAF Коу находился в здании парламента во время теракта в Лондоне

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В среду, 22 марта, автомобиль, за рулем которого находился террорист, сбил прохожих, в том числе трех полицейских, на Вестминстерском мосту в Лондоне. Машина затем врезалась в здание около британского парламента, после чего по меньшей мере один человек, вооруженный ножом, напал на людей и попытался попасть в парламент. Полицейские застрелили нападавшего. Жертвами преступления, по последним данным, стали четыре человека и еще 40 пострадали.

Сообщается, что Коу и Брок-Дойл находились в числе нескольких сотен человек, которые ждали эвакуации в здании парламента и сооружениях рядом с ним. Свидетели слышали выстрелы недалеко от зданий, где находились Коу с коллегой.

Президент Федерации легкой атлетики Индии, член совета IAAF и друг Коу Адиле Сумаривала на своей странице в социальной сети Twitter сообщил, что глава организации находится в безопасности. «Благодарю бога за то, что мой дорогой друг лорд Себастьян Коу находится в безопасности после инцидента рядом с парламентом Великобритании. Это сумасшедшее и бесчувственное нападение», — написал Сумаривала.

Также в здании находились члены команд по боксу Англии и Италии, которые присутствовали на мероприятии в честь матчевого турнира между командами, запланированного на 23 марта. Федерация бокса Великобритании сообщила, что ни один из боксеров не пострадал, но они стали свидетелями инцидента.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Thank God my dearest friend Lord Sebastian Coe is in the U.K. Parliament at this point but safe. This attack is totally senseless and crazy</p>— Adille Sumariwalla (@Adille1) <a href="https://twitter.com/Adille1/status/844602100831010816">22 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Скотленд-Ярд квалифицировал инцидент как теракт. ЧП произошло спустя ровно год после терактов в Брюсселе. Тогда в результате двух взрывов в международном аэропорту бельгийской столицы и еще одного на станции метро «Мальбек» в Евроквартале погибли 32 человека и свыше 320 получили ранения.