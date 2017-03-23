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23 марта 2017, 8:04 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Глава IAAF Коу находился в здании парламента во время теракта в Лондоне

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу и директор по связям IAAF Джеки Брок-Дойл находились в здании парламента во время теракта в центре Лондона. Об этом сообщает портал Insidethegames.

В среду автомобиль за рулем которого находился террорист сбил прохожих в том числе трех полицейских на Вестминстерском мосту в Лондоне. Увеличить
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В среду, 22 марта, автомобиль, за рулем которого находился террорист, сбил прохожих, в том числе трех полицейских, на Вестминстерском мосту в Лондоне. Машина затем врезалась в здание около британского парламента, после чего по меньшей мере один человек, вооруженный ножом, напал на людей и попытался попасть в парламент. Полицейские застрелили нападавшего. Жертвами преступления, по последним данным, стали четыре человека и еще 40 пострадали.

Сообщается, что Коу и Брок-Дойл находились в числе нескольких сотен человек, которые ждали эвакуации в здании парламента и сооружениях рядом с ним. Свидетели слышали выстрелы недалеко от зданий, где находились Коу с коллегой.

Президент Федерации легкой атлетики Индии, член совета IAAF и друг Коу Адиле Сумаривала на своей странице в социальной сети Twitter сообщил, что глава организации находится в безопасности. «Благодарю бога за то, что мой дорогой друг лорд Себастьян Коу находится в безопасности после инцидента рядом с парламентом Великобритании. Это сумасшедшее и бесчувственное нападение», — написал Сумаривала.

Также в здании находились члены команд по боксу Англии и Италии, которые присутствовали на мероприятии в честь матчевого турнира между командами, запланированного на 23 марта. Федерация бокса Великобритании сообщила, что ни один из боксеров не пострадал, но они стали свидетелями инцидента.

Скотленд-Ярд квалифицировал инцидент как теракт. ЧП произошло спустя ровно год после терактов в Брюсселе. Тогда в результате двух взрывов в международном аэропорту бельгийской столицы и еще одного на станции метро «Мальбек» в Евроквартале погибли 32 человека и свыше 320 получили ранения.

Все заседания британского парламента в связи с инцидентом были приостановлены. Позднее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провела заседание чрезвычайного правительственного комитета КОБРА, приказав приспустить государственные флаги над своей столичной резиденцией на Даунинг-стрит в память о жертвах теракта. Обе палаты британского парламента возобновят работу 23 марта в соответствии с расписанием.
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