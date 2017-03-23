Глава IAAF Коу находился в здании парламента во время теракта в Лондоне
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу и директор по связям IAAF Джеки
Брок-Дойл находились в здании парламента во время теракта в центре Лондона. Об этом сообщает портал Insidethegames.
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Видимо, что-то случилось...
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В среду, 22 марта, автомобиль, за рулем которого находился террорист, сбил прохожих, в том числе трех полицейских, на Вестминстерском мосту в Лондоне. Машина затем врезалась в здание около британского парламента, после чего по меньшей мере один человек, вооруженный ножом, напал на людей и попытался попасть в парламент. Полицейские застрелили нападавшего. Жертвами преступления, по последним данным, стали четыре человека и еще 40 пострадали.
Сообщается, что Коу и
Президент Федерации легкой атлетики Индии, член совета IAAF и друг Коу Адиле Сумаривала на своей странице в социальной сети Twitter сообщил, что глава организации находится в безопасности. «Благодарю бога за то, что мой дорогой друг лорд Себастьян Коу находится в безопасности после инцидента рядом с парламентом Великобритании. Это сумасшедшее и бесчувственное нападение», — написал Сумаривала.
Также в здании находились члены команд по боксу Англии и Италии, которые присутствовали на мероприятии в честь матчевого турнира между командами, запланированного на 23 марта. Федерация бокса Великобритании сообщила, что ни один из боксеров не пострадал, но они стали свидетелями инцидента.
Все заседания британского парламента в связи с инцидентом были приостановлены. Позднее
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