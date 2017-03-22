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22 марта 2017, 17:03 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Легкоатлетический стадион в Махачкале переименуют в честь Исинбаевой

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Легкоатлетический стадион «Труд», расположенный в Махачкале, будет носить имя Елены Исинбаевой. Об этом ТАСС сообщил министр по физической культуре и спорту Дагестана Магомед Магомедов.

Стадион Труд был реконструирован на средства Федеральной целевой программы Развитие физической культуры и спорта в РФ в 2006 — 2015 годы Увеличить
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«Елена Исинбаева периодически приезжает в Дагестан, ведь это ее вторая родина, — заметил Магомедов. — Поэтому наше решение назвать стадион “Труд” ее именем вполне объяснимо. Реконструкция этого спортивного сооружения завершена, и скоро этот стадион будет носить имя нашей прославленной спортсменки».

Российская прыгунья с шестом Исинбаева является двукратной олимпийской чемпионкой, установила 28 мировых рекордов. Она первая женщина, сумевшая покорить планку на высоте пять метров. Исинбаева, которая сейчас является членом Международного олимпийского комитета, родилась в Волгограде, ее отец — уроженец республики Дагестан.

Стадион «Труд» был реконструирован на средства Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ в 2006 — 2015 годы» и предназначен для занятий легкой и тяжелой атлетикой, теннисом, стрельбой из лука, пулевой стрельбой и игровыми видами спорта.
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Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляции Исинбаевой и Шубенкова на недопуск до ОИ-2016

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляции Исинбаевой и Шубенкова на недопуск до ОИ-2016

ЖЕНЕВА, 22 февраля. /ТАСС/. Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляционные заявления Сергея Шубенкова и Елены Исинбаевой, поданные ими в августе 2016 года на решение Спортивного арбитражного суда (КАС) о недопуске российских легкоатлетов до Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Об этом говорится в решении суда, поступившем в распоряжение ТАСС.
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