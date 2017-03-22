Легкоатлетический стадион в Махачкале переименуют в честь Исинбаевой

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«Елена Исинбаева периодически приезжает в Дагестан, ведь это ее вторая родина, — заметил Магомедов. — Поэтому наше решение назвать стадион “Труд” ее именем вполне объяснимо. Реконструкция этого спортивного сооружения завершена, и скоро этот стадион будет носить имя нашей прославленной спортсменки».

Российская прыгунья с шестом Исинбаева является двукратной олимпийской чемпионкой, установила 28 мировых рекордов. Она первая женщина, сумевшая покорить планку на высоте пять метров. Исинбаева, которая сейчас является членом Международного олимпийского комитета, родилась в Волгограде, ее отец — уроженец республики Дагестан.

Стадион «Труд» был реконструирован на средства Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ в 2006 — 2015 годы» и предназначен для занятий легкой и тяжелой атлетикой, теннисом, стрельбой из лука, пулевой стрельбой и игровыми видами спорта.