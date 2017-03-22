Бегуны Спенсер и Хилтон могут быть отстранены за нарушение антидопинговых правил
Ямайские бегуны Калиса Спенсер и Райкер Хилтон обвиняются в нарушении антидопинговых правил, сообщает Reuters.
По данным Антидопингового агентства Ямайки, легкоатлеты уклонились от сдачи
На чемпионате мира в Берлине в 2009 году Спенсер завоевала серебро в эстафете 4×400 м. Хилтон стал бронзовым призёром чемпионата мира в Тэгу в 2011 году в эстафете 4×400 м.
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