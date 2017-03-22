Бегуны Спенсер и Хилтон могут быть отстранены за нарушение антидопинговых правил

По данным Антидопингового агентства Ямайки, легкоатлеты уклонились от сдачи допинг-тестов. Если информация подтвердится, то, согласно кодексу ВАДА, Спенсер и Хилтон могут быть дисквалифицированы на срок до четырёх лет.



На чемпионате мира в Берлине в 2009 году Спенсер завоевала серебро в эстафете 4×400 м. Хилтон стал бронзовым призёром чемпионата мира в Тэгу в 2011 году в эстафете 4×400 м.