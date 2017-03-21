МОК аннулировал результаты нескольких россиян на Играх в Лондоне-2012
Международный олимпийский комитет (МОК) после перепроверки
допинг-проб российских спортсменов аннулировал результаты с Олимпийских игр 2012 года, которые проходили в Лондоне.
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Видимо, что-то случилось...
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Наказанию подверглись атлетки Гульфия Ханафеева, Виктория Валюкевич и Мария Беспалова.
На данный момент не известно, какие вещества были обнаружены в анализах россиянок.
Напомним, что
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