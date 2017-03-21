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21 марта 2017, 20:08 | Летние: Легкая атлетика | Советский спорт

МОК аннулировал результаты нескольких россиян на Играх в Лондоне-2012

Международный олимпийский комитет (МОК) после перепроверки допинг-проб российских спортсменов аннулировал результаты с Олимпийских игр 2012 года, которые проходили в Лондоне.

Международный олимпийский комитет (МОК) после перепроверки <nobr>допинг-проб</nobr> российских спортсменов аннулировал результаты с Олимпийских игр 2012 года которые проходили в Лондоне. Увеличить
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Наказанию подверглись атлетки Гульфия Ханафеева, Виктория Валюкевич и Мария Беспалова.

На данный момент не известно, какие вещества были обнаружены в анализах россиянок.

Напомним, что из-за многочисленных нарушений со стороны российских легкоатлетов в ноябре 2015 года IAAF временно лишила ВФЛА членства в организации.
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Рудакова и Чалый подали заявки в IAAF на индивидуальный допуск к стартам

Рудакова и Чалый подали заявки в IAAF на индивидуальный допуск к стартам

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Российские легкоатлеты Вера Рудакова и Тимофей Чалый подали заявки в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) на допуск к международным стартам в качестве нейтральных спортсменов. Об этом Рудакова сообщила в интервью порталу Rusathletics.
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