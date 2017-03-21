Индивидуальные заявки в IAAF на допуск к соревнованиям подали уже 65 атлетов из РФ
МОСКВА, 21 мар —
Р-Спорт. Индивидуальные заявки в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) на участие в международных турнирах подали уже 65 российских атлетов, еще несколько заявок сейчас рассматривается Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА), сообщается на сайте ВФЛА.
IAAF в ноябре 2015 года временно отстранила ВФЛА и российских легкоатлетов от международных стартов после обвинений России в многочисленных нарушениях антидопинговых правил. На данный момент россияне имеют возможность подачи индивидуальных заявок в IAAF на участие в международных турнирах под нейтральным флагом.
Во вторник референт по международным вопросам ВФЛА Мария Трущенкова сообщила «Р-Спорт», что индивидуальные заявки в IAAF подали двукратный чемпион России в беге на 100 метров Константин Петряшов и чемпион России 2015 года в марафонском беге Юрий Чечун.
Кроме того, ВФЛА сообщила, что стартовал сбор индивидуальных заявок в IAAF для
IAAF ранее допустила к стартам Кристину Сивкову (бег на 60, 100 и 200 м), Анжелику Сидорову (прыжки с шестом), Дарью Клишину (прыжки в длину), Алексея Сокирского (метание молота).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter