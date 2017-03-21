Результаты трех российских легкоатлеток аннулированы после перепроверки проб ОИ-2012

МОК проводит перепроверку допинг-проб с четырех Олимпиад: Пекина-2008, Ванкувера-2010, Лондона-2012 и Сочи-2014 на предмет нарушителей антидопинговых правил. Такие меры вызваны, в том числе, второй частью доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, в которой говорится о проблемах с допингом в российском спорте.

Беспалова на Играх-2012 заняла 11-е место, Ханафеева не квалифицировалась в финал. Валюкевич показала в секторе тройного прыжка восьмой результат.

«Они признаны нарушившими антидопинговые правила Олимпийских игр 2012 года в Лондоне на основании повторных проверок проб. Результаты, достигнутые спортсменками на тех соревнованиях, аннулированы, олимпийская атрибутика подлежит возврату, — говорится в сообщении ВФЛА. — Решения о сроках дисквалификации вследствие нарушений будут вынесены отдельно после завершения дисциплинарных процедур и не влияют на исполнение решений дисциплинарной комиссии МОК».

Также ВФЛА сообщает, что метательница диска Вера Ганеева, признанная нарушившей антидопинговые правила Игр в Лондоне, 16 марта вернула в Олимпийский комитет России диплом участника.

За нарушение антидопинговых правил у российских спортсменов в общей сложности уже были отобраны 25 медалей Олимпийских игр 2008 и 2012 годов.