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21 марта 2017, 17:43 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Результаты трех российских легкоатлеток аннулированы после перепроверки проб ОИ-2012

МОСКВА, 21 мар — Р-Спорт. Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) аннулировала результаты российских легкоатлеток Гульфии Ханафеевой, Марии Беспаловой (обе — метание молота) и Виктории Валюкевич (тройной прыжок) после перепроверок допинг-проб с Олимпиады-2012, сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

МОК проводит перепроверку допинг-проб с четырех Олимпиад: Пекина-2008, Ванкувера-2010, Лондона-2012 и Сочи-2014 на предмет нарушителей антидопинговых правил. Такие меры вызваны, в том числе, второй частью доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, в которой говорится о проблемах с допингом в российском спорте.

Беспалова на Играх-2012 заняла 11-е место, Ханафеева не квалифицировалась в финал. Валюкевич показала в секторе тройного прыжка восьмой результат.

«Они признаны нарушившими антидопинговые правила Олимпийских игр 2012 года в Лондоне на основании повторных проверок проб. Результаты, достигнутые спортсменками на тех соревнованиях, аннулированы, олимпийская атрибутика подлежит возврату, — говорится в сообщении ВФЛА. — Решения о сроках дисквалификации вследствие нарушений будут вынесены отдельно после завершения дисциплинарных процедур и не влияют на исполнение решений дисциплинарной комиссии МОК».

Также ВФЛА сообщает, что метательница диска Вера Ганеева, признанная нарушившей антидопинговые правила Игр в Лондоне, 16 марта вернула в Олимпийский комитет России диплом участника.

За нарушение антидопинговых правил у российских спортсменов в общей сложности уже были отобраны 25 медалей Олимпийских игр 2008 и 2012 годов.
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