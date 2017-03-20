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20 марта 2017, 23:18 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Рудакова и Чалый подали заявки в IAAF на индивидуальный допуск к стартам

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Российские легкоатлеты Вера Рудакова и Тимофей Чалый подали заявки в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) на допуск к международным стартам в качестве нейтральных спортсменов. Об этом Рудакова сообщила в интервью порталу Rusathletics.

Рудакова и Чалый подали заявки в IAAF на индивидуальный допуск к стартам - Фото Увеличить
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«С 11 марта я нахожусь на учебно-тренировочном сборе в Сочи, поэтому с утра уже сделала тренировку, а вечером соберемся небольшой компанией и поужинаем в более уютной обстановке. У нас идет обычный тренировочный процесс, поэтому какого-то масштабного празднования не будет, а что касается подарка, то самым лучшим было бы разрешение IAAF на участие в международных стартах. Мы с Чалым недавно подали заявки в IAAF и очень надеемся на их успешное рассмотрение, это был бы самый желанный подарок из всех», — сказала спортсменка.

Также Рудакова отметила, что допинг-офицеры не приезжают к спортсменам с 17 января. «В последний раз к нам с Тимофеем допинг-офицеры приезжали 17 января и нас это тоже несколько пугает, потому что мы входим в международный пул тестирования и хотелось бы, чтобы нас брали чаще, чтобы потом не было проблем с допуском на международные старты. Мы аккуратно заполняем систему ADAMS и все всегда знают, где нас найти, но уже с января к нам никто не приезжал. Надеюсь, что ситуация исправится и сюда на сбор в Сочи, где находятся много легкоатлетов, все-таки приедет допинг-контроль», — отметила легкоатлетка.

Спортсмены специализируются в беге на 400 метров с барьерами. Рудакова является чемпионкой мира и Европы среди юниоров, серебряным и бронзовым призером чемпионата России. Чалый — чемпион Европы среди юниоров, чемпион России.

Российские легкоатлеты могут принимать участие в международных соревнованиях только в нейтральном статусе и при выполнении критериев IAAF.
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