Рудакова и Чалый подали заявки в IAAF на индивидуальный допуск к стартам
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Российские легкоатлеты Вера Рудакова и Тимофей Чалый подали заявки в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) на допуск к международным стартам в качестве нейтральных спортсменов. Об этом Рудакова сообщила в интервью порталу Rusathletics.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«С 11 марта я нахожусь на
Также Рудакова отметила, что
Спортсмены специализируются в беге на 400 метров с барьерами. Рудакова является чемпионкой мира и Европы среди юниоров, серебряным и бронзовым призером чемпионата России. Чалый — чемпион Европы среди юниоров, чемпион России.
Российские легкоатлеты могут принимать участие в международных соревнованиях только в нейтральном статусе и при выполнении критериев IAAF.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter