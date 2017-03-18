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18 марта 2017, 18:01 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Шляхтин: Информатор WADA Дмитриев сделал очередной финт, чтобы привлечь внимание

Заявление бегуна Андрея Дмитриева о беспокойстве за свою безопасность в России является ни чем иным, как очередным финтом, чтобы привлечь к себе внимание, заявил агентству «Р-Спорт» президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

В субботу стало известно, что информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Дмитриев покинул Россию, и, по его словам, он сделал это, чтобы чувствовать себя в безопасности.

WADA в январе заявило «Р-Спорт», что будет тесно сотрудничать с рабочей группой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), чтобы проверить всю информацию от Дмитриева из нового фильма немецкого телеканала ARD о нарушении антидопинговых правил в российском спорте.

«Это очередной финт господина Дмитриева, чтобы к себе привлечь внимание. Если бы ему что-то угрожало в России, он покинул бы страну раньше, в начале тех вещей, которые анонсировал в конце января. У нас встреча была в конце января в Москве, он на этой встрече был. Прошло полтора месяца. Очередной финт Дмитриева, чтобы привлечь внимание к себе. Пусть Дмитриев скажет, кто ему угрожал, из-за чего он покинул. Его гнобили, унижали, оскорбляли? Пусть скажет», — сказал Шляхтин по телефону.
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