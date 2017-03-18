Шляхтин: Информатор WADA Дмитриев сделал очередной финт, чтобы привлечь внимание

В субботу стало известно, что информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Дмитриев покинул Россию, и, по его словам, он сделал это, чтобы чувствовать себя в безопасности.

WADA в январе заявило «Р-Спорт», что будет тесно сотрудничать с рабочей группой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), чтобы проверить всю информацию от Дмитриева из нового фильма немецкого телеканала ARD о нарушении антидопинговых правил в российском спорте.