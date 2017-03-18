Шляхтин: Информатор WADA Дмитриев сделал очередной финт, чтобы привлечь внимание
Заявление бегуна Андрея Дмитриева о беспокойстве за свою безопасность в России является ни чем иным, как очередным финтом, чтобы привлечь к себе внимание, заявил агентству «Р-Спорт» президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.
В субботу стало известно, что информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Дмитриев покинул Россию, и, по его словам, он сделал это, чтобы чувствовать себя в безопасности.
WADA в январе заявило «Р-Спорт», что будет тесно сотрудничать с рабочей группой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), чтобы проверить всю информацию от Дмитриева из нового фильма немецкого телеканала ARD о нарушении антидопинговых правил в российском спорте.
«Это очередной финт господина Дмитриева, чтобы к себе привлечь внимание. Если бы ему
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