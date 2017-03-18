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18 марта 2017, 17:33 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Информатор WADA бегун Дмитриев заявил, что покинул Россию ради своей безопасности

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) бегун Андрей Дмитриев заявил, что покинул Россию, чтобы чувствовать себя в безопасности.

WADA в январе заявило агентству «Р-Спорт», что будет тесно сотрудничать с рабочей группой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), чтобы проверить всю информацию от бегуна Дмитриева из нового фильма немецкого телеканала ARD о нарушении антидопинговых правил в российском спорте.

«Я не планировал покидать свою страну, когда давал интервью ARD в январе. Я не жалею о том, что сказал. Необходимо было выступать против допинговой культуры в России. Люди должны повышать свой голос, иначе в российском спорте не произойдет настоящих культурных изменений. Но, увидев, что получилось со мной, я понял, что лучше уехать. На данный момент я чувствую себя в безопасности. Нужно было, чтобы я сбежал», — цитирует Дмитриева ARD.
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