Информатор WADA бегун Дмитриев заявил, что покинул Россию ради своей безопасности

WADA в январе заявило агентству «Р-Спорт», что будет тесно сотрудничать с рабочей группой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), чтобы проверить всю информацию от бегуна Дмитриева из нового фильма немецкого телеканала ARD о нарушении антидопинговых правил в российском спорте.

«Я не планировал покидать свою страну, когда давал интервью ARD в январе. Я не жалею о том, что сказал. Необходимо было выступать против допинговой культуры в России. Люди должны повышать свой голос, иначе в российском спорте не произойдет настоящих культурных изменений. Но, увидев, что получилось со мной, я понял, что лучше уехать. На данный момент я чувствую себя в безопасности. Нужно было, чтобы я сбежал», — цитирует Дмитриева ARD.