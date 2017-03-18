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18 марта 2017, 15:23 | Летние: Легкая атлетика | Спорт-Экспресс

Кучина с летнего сезона будет выступать под фамилией Ласицкене

Действующая чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Кучина с летнего сезона будет выступать под фамилией Ласицкене, информирует официальный сайт ВФЛА.

Легкоатлетка сочеталась браком со спортивным журналистом Владасом Ласицкасом.

Торжество состоялось в пятницу 17 марта недалеко от Нальчика в замке «Шато Эркен». На праздничном вечере было около 80 гостей.

Во время торжества личный тренер Марии Геннадий Габрилян под аплодисменты гостей исполнил несколько песен в честь молодых супругов, а менеджер спортсменки Ольга Назарова поразила гостей зажигательным танцем. Закончился праздничный вечер традиционным свадебным тортом и фейерверком в честь молодоженов.

Уже на следующее утро молодожены улетели в свадебное путешествие, по окончании которого Мария приступит к подготовке к новому сезону.
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