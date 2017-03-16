Олимпийская чемпионка в спортивной ходьбе Лашманова подала заявку в IAAF

Об этом ТАСС сообщила референт по международным вопросам Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Мария Трущенкова.

«Елена Лашманова подала заявку в IAAF для участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе», — сообщила Трущенкова.

Также Лашманова является победительницей чемпионата мира 2013 года в Москве.