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16 марта 2017, 16:13 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Олимпийская чемпионка в спортивной ходьбе Лашманова подала заявку в IAAF

МОСКВА, 16 марта. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Победительница Олимпийских игр 2012 года в спортивной ходьбе на 20 км Елена Лашманова подала индивидуальную заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических ассоциаций (IAAF) на участие в международных соревнований в статусе нейтральной спортсменки.

Об этом ТАСС сообщила референт по международным вопросам Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Мария Трущенкова.

«Елена Лашманова подала заявку в IAAF для участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе», — сообщила Трущенкова.

Также Лашманова является победительницей чемпионата мира 2013 года в Москве.
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